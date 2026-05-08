Латвия вручила рф ноту протеста из-за инцидента с дронами

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах посольства россии и вручило ноту протеста из-за инцидента с беспилотниками, произошедшего утром 7 мая в регионе Латгалия.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Как известно, утром 7 мая несколько беспилотников вошли в воздушное пространство страны с территории россии и были зафиксированы в муниципалитетах Резекне, Балви и Лудза.

В ведомстве подчеркнули, что россия, ведя агрессивную войну против Украины, создает риски безопасности во всем регионе.

«Во время разговора Латвия подчеркнула, что, вопреки ложным публичным заявлениям россии, она никогда не предоставляла разрешения на использование своего воздушного пространства для запуска дронов по целям в россии, а беспилотники вошли в латвийское воздушное пространство именно из россии», – говорится в заявлении.

Отдельно МИД Латвии осудил публичные угрозы россии относительно возможного масштабного удара по Киеву 9 мая, в частности угрозы в адрес иностранных посольств в столице Украины.

«Агрессивная война россии против Украины является грубым нарушением международного права и Устава ООН, а требование прекратить агрессию и вывести российские войска с международно признанной территории Украины остается неизменным», – подчеркнули в латвийском МИД.

Напомним, в ночь на 7 мая в воздушное пространство Латвии с территории россии залетели беспилотники. В Латгальском регионе зафиксировано падение двух дронов, один из которых попал на территорию нефтехранилища в городе Резекне.

Позже стало известно, что в результате инцидента были повреждены четыре нефтяных резервуара. По предварительным данным, они были пустыми, однако вследствие падения дронов зафиксированы повреждения и следы горения.

