Глава Минобороны Латвии подал в отставку из-за дронов, нарушивших воздушное пространство

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс покинул пост после атаки дронов на нефтехранилища 8 мая. Премьер Эвика Силиня раскритиковала работу систем противодействия беспилотникам.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс подав в отставку после инцидента с двумя украинскими дронами, которые 8 мая атаковали нефтехранилища.

Об этом сообщает Reuters.

Информация об увольнении появилась после заявления премьер-министра Латвии Эвики Силини, которая ранее потребовала отставки министра. По её словам, системы противодействия беспилотникам были активированы с опозданием.

«Инцидент с дронами, произошедший на этой неделе, четко показал, что политическое руководство оборонной сферы не выполнило своих обещаний гарантировать безопасность воздушного пространства нашего государства. Общество выделило этому сектору рекордное финансирование – почти 5% ВВП. Это большая ответственность, которая должна давать конкретный результат», – отметила Силиня.

Также премьер сообщила о назначении нового министра обороны. Пост занял полковник латвийской армии Райвис Мелнис.

Напомним, в ночь на 7 мая в воздушное пространство Латвии с территории россии залетели беспилотники. В Латгальском регионе было зафиксировано падение двух дронов, один из которых попал на территорию нефтехранилища в городе Резекне. В результате инцидента было повреждено четыре нефтяных резервуара.

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах посольства россии и вручило ноту протеста в связи с ситуацией с БПЛА.

