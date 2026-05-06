Румыния погружается в политический кризис после свержения проевропейского правительства

Политический кризис в Румынии обостряется после вотума недоверия правительству, который разрушил правящую коалицию и поставил под вопрос способность страны формировать стабильное проевропейское большинство в парламенте.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, ключевым фактором кризиса стало распадение коалиции, которая управляла страной последние 10 месяцев. Социал-демократическая партия – крупнейшая сила в парламенте – вышла из правительства после конфликтов из-за жёстких бюджетных сокращений, которые продвигал премьер Илия Боложан. После этого социал-демократы объединились с ультраправой оппозицией для инициирования вотума недоверия, что стало беспрецедентным политическим альянсом в румынской политике.

Ситуация фактически оставила проевропейский лагерь без стабильного большинства, поскольку без участия социал-демократов сформировать правительство невозможно. В то же время все основные политические силы уже заявили о взаимных отказах от сотрудничества, что усложняет переговоры по новой коалиции.

Президент Никушор Дан заявил о необходимости как можно более скорого формирования нового кабинета, однако признал, что политические консультации могут затянуться. Аналитики не исключают длительного периода нестабильности из-за глубоких разногласий между партиями по вопросам экономической политики и распределения влияния.

Дополнительным фактором давления является экономическая уязвимость страны. Румыния имеет один из крупнейших бюджетных дефицитов в ЕС и зависит от финансирования из европейских фондов, часть которых может быть потеряна в случае задержки реформ. На этом фоне финансовые рынки уже отреагировали падением национальной валюты до исторического минимума.

Политический «тупик» усугубляется и тем, что досрочные выборы считаются маловероятными, а переговоры о новом большинстве осложнены взаимным недоверием между центристскими, левыми и правыми силами.

Напомним, во вторник, 5 мая, парламент Румынии отправил в отставку правительство Илии Боложана из Национал-либеральной партии (PNL), поддержав вотум недоверия почти рекордным количеством голосов.

