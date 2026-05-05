В Румынии проевропейское правительство отправили в отставку

Парламент Румынии отправил в отставку правительство Илие Боложана из Национал-либеральной партии (PNL), поддержав вотум недоверия почти рекордным количеством голосов.

«За» проголосовал 281 депутат и сенатор при необходимых 233, «против» выступили лишь четверо, сообщает Digi24.

Как отмечает издание, представители правящей коалиции, включая НЛП, Союз за спасение Румынии и Демократический союз венгров Румынии, присутствовали, но участия в голосовании не принимали.

Сразу после объявления результатов голосования Илие Боложан покинул здание парламента и вернулся в правительственную резиденцию.

16 декабря 2025, 19:07

Политический кризис начался с того, что свою политическую поддержку Боложану отозвала Социал-демократическая партия (PSD), которая входит в коалицию вместе с политсилой Боложана – Национал-либеральной партией (PNL).

К свержению правительства также призывала ультраправая партия AUR. Ранее подписи за отставку правительства AUR собирала совместно с PSD.

В связи с этим PNL обвинила социал-демократов в неформальном сотрудничестве с ультраправой AUR.

Подготовку к разработке вотума недоверия правительству Илие Боложана начали еще в конце апреля.

20 апреля Социал-демократическая партия Румынии проголосовала за отзыв своей поддержки премьер-министра и призвала его подать в отставку.

Семь министров от Социал-демократической партии, которая была крупнейшей в коалиции, подали в отставку 23 апреля.

Инициаторы вотума обвинили Илие Боложана в «разрушении экономики, обнищании населения и мошеннической продаже государственных активов».

Они также упрекнули премьер-министра за повышение НДС, отмену льгот для нескольких категорий работников, а также за уровень инфляции. Еще авторы документа выразили опасения по поводу возможной продажи стратегических государственных активов иностранным компаниям.

Напомним, в ноябре прошлого года подал в отставку министр обороны Румынии Йонуц Муштяну. Это произошло после того, как общественность узнала о ложных данных об образовании политика в резюме.

Также мы сообщали, что в марте Украина и Румыния подписали ряд документов об установлении стратегического партнерства между странами, в частности о совместном производстве дронов.

