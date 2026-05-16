На Полтавщине возросло количество погибших в результате атаки 5 мая

В больнице умер еще один работник «Нафтогаза», получивший ранения во время атаки на Полтавщину 5 мая.

Об этом сообщают начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич и пресс-служба «Нафтогаза».

«К сожалению, в больнице умер человек, получивший ранения в результате вражеской атаки 5 мая. Число погибших выросло до пяти человек», – написал Дякивнич.

В «Нафтогазе» уточнили, что в больнице умер 59-летний Сергей Клименко, машинист холодильных установок компании. Отмечается, что мужчина перенес много операций, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

«После его смерти число погибших работников Нафтогаза в результате этой атаки выросло до четырех. В ту ночь погибли наши коллеги Александр Козин, Юрий Мусиенко и Михаил Дуб», – сообщили в компании.

Как отмечается, еще семеро работников «Нафтогаза», раненных в результате атаки, до сих пор остаются в больнице.

При этом сообщается, что с начала полномасштабного вторжения россияне убили 324 работников Группы Нафтогаз.

Напомним, ночью 5 мая российские войска ударили ракетами и беспилотниками по Полтавщине. Поврежден объект газодобычи и железнодорожная инфраструктура. Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли пять человек, также пострадал 37 человек.

Позже стало известно, что в результате повторного удара врага погибли двое спасателей. Кроме того, травмированы 23 спасателя.

