Латвия ночью поднимала истребители НАТО из-за угрозы со стороны рф

В ночь на 9 мая Латвия зафиксировала возможную воздушную угрозу возле границы с россией. Для патрулирования воздушного пространства были подняты истребители НАТО и усилены силы ПВО.
Об этом сообщили Национальные вооруженные силы Латвии.
В 1:41 военные заявили о возможной воздушной угрозе в воздушном пространстве Латвии в Резекненском и Лудзенском краях.
В сообщении отмечается, что латвийские военные вместе с союзниками по НАТО постоянно контролируют воздушное пространство для оперативного реагирования на потенциальные угрозы.
Также в вооруженных силах сообщили об усилении противовоздушной обороны на восточной границе и направлении дополнительных подразделений.
«Пока продолжается агрессия россии против Украины, повторение таких случаев, когда в воздушное пространство Латвии залетает или приближается иностранный беспилотный летательный аппарат, возможно», – говорится в заявлении.
В 2:00 Латвия активировала воздушную миссию для патрулирования воздушного пространства, а уже около 3:00 военные сообщили о завершении возможной угрозы.
Напомним, в ночь на 7 мая в воздушное пространство Латвии с территории россии залетели беспилотники. В Латгальском регионе было зафиксировано падение двух дронов, один из которых попал на территорию нефтехранилища в городе Резекне.
Позже стало известно, что в результате инцидента были повреждены четыре нефтяных резервуара. По предварительным данным, они были пустыми, однако после падения дронов зафиксированы повреждения и следы возгорания.
Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах посольства россии и вручило ноту протеста из-за этого инцидента с беспилотниками.
