Силы ПВО в течение ночи обезвредили противокорабельную ракету и 130 российских дронов

Российские войска в ночь на 15 мая атаковали Украину пятью противорадиолокационными ракетами Х-31, противокорабельной ракетой Х-35, а также 141 ударным беспилотником различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, сегодня ночью противник атаковал пятью противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Чёрного моря, одной противокорабельной ракетой Х-35 с ТОТ АР Крым, а также 141 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа «Пародия» из направлений Брянск, Курск, Орёл, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецк, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Воздушный нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 1 противокорабельную ракету Х-35 и 130 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов «Пародия» на юге, севере и востоке страны.

В то же время пять противорадиолокационных ракет Х-31П не достигли своих целей. Зафиксировано попадание 7 ударных БпЛА в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 7 локациях.

Напомним, в ночь на 15 мая россия нанесла массированный удар по Одесской области. В результате атаки повреждены жилые дома, административное здание и автомобили. Также известно о двух пострадавших.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.