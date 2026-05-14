В Киеве из-под завалов дома деблокировали тело еще одной жертвы ночной атаки

В Киеве из-под завалов жилой многоэтажки деблокировали тело еще одного погибшего, на данный момент число жертв российского удара возросло до девяти человек.

Об этом глава городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил в соцсетях.

«Спасатели деблокировали из-под завалов еще одного погибшего. По состоянию на сейчас количество людей, которых убили россияне, уже 9», – написал руководитель КГВА по состоянию на 18:00.

Ткаченко добавил, что поисковая операция на месте частично разрушенного девятиэтажного дома в Дарницком районе Киева продолжается.

При этом столичные власти приняли решение объявить пятницу, 15 мая, днем траура по жертвам нанесенного сегодня ночью российского удара.

Как известно, со вчерашнего дня, 13 мая, войска рф массированно атакуют Украину. В течение последних суток армия оккупантов применила ударные дроны, крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты. Это одна из самых масштабных атак на Украину, основной целью которой был Киев.

Напомним, в столице в результате массированной российской атаки 14 мая погибли 8 человек, также известно о более чем 40 пострадавших. Под удар попали 9 районов столицы, в частности в Дарницком, где в результате попадания обрушился дом, продолжается поисково-спасательная операция.

Также известно, что в Киеве в результате ночной атаки перекрыто движение транспорта на нескольких улицах и частично изменены маршруты общественного транспорта в Дарницком районе.

Позже президент Владимир Зеленский провел Ставку с военными по итогам массированной атаки рф и дал военным поручения, которые позволят лучше защитить наше небо от войск путина.

