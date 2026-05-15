Рф ночью нанесла комбинированный удар по Одесчине, повреждены дома и есть пострадавшие

В ночь на 15 мая россия нанесла комбинированный удар по Одесской области. Повреждены жилые дома, административное здание и автомобили, известно о двух пострадавших.
В ночь на 15 мая россия нанесла массированный удар по Одесской области. В результате атаки повреждены жилые дома, административное здание и автомобили. Также известно о двух пострадавших.

Об этом сообщили в Одесской ОВА и ГСЧС.

«Этой ночью россия терроризировала Одесскую область комбинированными ракетно-дроновыми ударами. Целью стали объекты гражданской инфраструктуры, в частности жилой сектор и предприятия. К сожалению, два человека пострадали», – говорится в сообщении ОВА.

Как отметили спасатели, в результате атаки в жилом секторе повреждены четыре дома и нежилое здание: часть домов разрушена, выбиты окна и повреждены конструкции, также повреждены 3 легковых автомобиля.

Под удар также попала критическая инфраструктура – возникли пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали. Последствия атаки уточняются.

Напомним, вчера, 14 мая, российская авиация нанесла удар по городу Дружковка в Донецкой области, в результате чего погибли два человека.

Также известно, что в ночь на 14 мая россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине с применением ракет и БПЛА. Основной удар был направлен на Киев. Силы ПВО обезвредили 693 вражеские цели.

