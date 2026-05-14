Действие образовательного приложения «Мрия» расширят на детские сады

Образовательную цифровую экосистему «Мрия» планируют распространить на учреждения дошкольного образования.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Пилотный проект стартует сразу в 40 детских садах в разных регионах Украины. К нему присоединятся заведения в Одесской, Ивано-Франковской, Ровненской, Киевской, а также в Запорожской и Днепропетровской областях.

«Таким образом, Мечта объединит два образовательных звена – дошколю и школу. Это важный этап в создании единой цифровой образовательной экосистемы, которая будет сопровождать ребенка от первых шагов в саду до получения образования. Без лишних бумаг», – написала Свириденко.

Среди основных функций «Мрія.Дошкілля» – цифровой учет посещения, автоматизированная отчетность, планирование занятий, а также конструктор обучающих конспектов с использованием искусственного интеллекта. Для родителей предусмотрена система уведомлений о ходе дня ребенка в садике и доступ к полезному развивающему контенту.

После тестирования сервис планируют открыть для всех детских садов.

Напомним, приложение «Мрія» заработало во всех школах в апреле прошлого года.

А в октябре Кабинет министров принял изменения в постановление, которое расширяет образовательное приложение на дошкольные учреждения.

