После ударов дронами вспыхнул масштабный пожар на территории крупного НПЗ в россии

В российской Рязани в ночь на 15 мая прогремела серия мощных взрывов на фоне атаки беспилотников. Местные жители сообщают о работе ПВО, ярких вспышках в небе и пожаре в районе нефтеперерабатывающего завода.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы и украинские мониторинговые ресурсы.

По словам очевидцев, ночью взрывы в Рязани начали раздаваться около двух часов ночи. Местные жители заявляют, что слышали от 8 до 10 громких взрывов в разных районах города. Также сообщалось о звуках пролета дронов и сильном задымлении.

По информации мониторинговых ресурсов, под ударом мог оказаться Рязанский нефтеперерабатывающий завод – один из крупнейших в россии. Его проектная мощность составляет 17,1 млн тонн нефти в год, что обеспечивает около 5% общей нефтепереработки рф.

Судя по видео и фото, которые публикуют в сети, в Рязани бушует масштабный пожар. Более официальной информации о последствиях атаки от местных властей или от украинских Сил обороны на данный момент нет.

Кроме Рязани, под атакой еще несколько регионов рф. В частности, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о сбитии пяти беспилотников в Московском регионе. Об активной работе ПВО также сообщали жители Таганрога и Ейска.

Напомним, в последний раз об успешных ударах по Рязанскому НПЗ сообщалось в прошлом году. Однако недавно Силы обороны Украины вывели из строя нефтеперерабатывающие заводы в Перми и Астрахани.

А также недавно стало известно, что Украина в апреле существенно улучшила показатели в уничтожении оккупантов и вчетверо увеличила количество мидлстрайков по сравнению с февралем.

