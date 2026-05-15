ВАКС назначил к рассмотрению дело экс-главы Нацбанка Шевченко

Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению уголовное производство по обвинению бывшего главы Национального банка Кирилла Шевченко, экс-заместителя председателя правления Укргазбанка Дениса Чернышева и других лиц в завладении более 206 млн грн Укргазбанка.

Такое решение 30 апреля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Назначить судебное разбирательство уголовного производства. Судебное разбирательство осуществлять в открытом судебном заседании с участием прокурора, обвиняемых, защитников. Вопрос вызова конкретных свидетелей решить во время судебного рассмотрения», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП обновили подозрения экс-глава Нацбанка Кириллу Шевченко и другим фигурантам. Теперь они подозреваются в создании преступной организации и легализации средств, полученных преступным путем. Сам Шевченко находится в розыске.

По версии следствия, руководство Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, обеспечило подделку ряда документов. Согласно этим документам, 52 физических и юридических лица якобы помогли привлечь в банковское учреждение клиентов на обслуживание и за такую «помощь» на протяжении 2014–2019 годов им начислено агентское вознаграждение на сумму более 206 млн гривен.

При этом счета, на которые выплачивалось вознаграждение, открывались только в Укргазбанке. Это обеспечивало членам преступной организации возможность доступа, контроля и распоряжения указанными денежными средствами. Члены преступной организации из числа работников Банка имели возможность самостоятельного снятия средств как в кассах Банка без лиц, на которых были открыты эти счета, так и путем перевода средств на другие счета.

Таким образом, злоумышленники завладели деньгами на сумму более 206 млн грн. Одновременно был совершен ряд финансовых операций по легализации и маскировке противоправного происхождения этих средств. Деньги использовались как для собственного обогащения, предоставление «откатов» руководителям государственных субъектов за размещение в банке значительных сумм средств и финансирование другой противоправной деятельности.

