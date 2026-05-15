Ветеранам и семьям погибших компенсируют стоимость жилья: в Кабмине анонсировали новые выплаты

Общество
Читати українською
Кабинет министров Украины утвердил программу жилищных компенсаций для ветеранов и семей погибших военных. 2 100 человек получат средства на приобретение жилья на сумму 5,67 млрд грн.
фото: Canva

Кабмин утвердил новую программу поддержки ветеранов и семей погибших военных, в рамках которой компенсации на приобретение жилья получат 2 100 украинцев.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

Компенсация за аренду жилья для ветеранов-переселенцев: как получить помощьВетераны из числа ВПЛ, не имеющие собственного жилья, теперь также могут получить компенсацию за аренду. Как подать заявление и какие нужны документы – на инфографике Слово и дело.

Отмечается, что ветераны войны и семьи погибших военных получат компенсации на приобретение жилья.

Общий объем финансирования программы составляет 5,67 млрд гривен. Полученные средства можно будет использовать для приобретения собственного жилья уже в этом году.

Получить выплату смогут ветераны войны с инвалидностью I–II группы и семьи погибших защитников и защитниц Украины. По подсчетам Кабмина, выплаты получат 2100 украинцев.

Правительство также упростило механизм компенсаций на переоборудование автомобилей для ветеранов с инвалидностью. Отныне документы можно подавать вместе с заявлением, а решение будут принимать в течение пяти дней после получения полного пакета.

Также урегулированы случаи проживания не по месту регистрации – в таких ситуациях документы должны быть переданы в соответствующий орган в течение трех дней.

Напомним, ранее сообщалось о расширении финансирования для ветеранов, людей с инвалидностью вследствие войны и семей погибших героев через микрогранты «Власна справа». Программа позволяет получить до 300 тысяч гривен на старт бизнеса или еще большие суммы на его расширение.

Как известно, за три года работы «єВідновлення» государственную помощь на ремонт или покупку нового жилья уже получили почти 200 тысяч украинских семей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Кабмин Выплаты Жилье Ветераны
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Ветеранам и семьям погибших компенсируют стоимость жилья: в Кабмине анонсировали новые выплаты
Тщательно «срежиссированный» визит Трампа маскирует разногласия между США и Китаем – WSJ
После ударов дронами вспыхнул масштабный пожар на территории крупного НПЗ в россии
МВФ обсудит с Украиной НДС для ФЛП и налоги на международные посылки – СМИ
Резко возросло число погибших в результате атаки на Киев 14 мая
Дроны рф вызвали новые пожары в Чернобыльской зоне
Украина прошла в финал «Евровидения-2026»: какие результаты второго полуфинала
В Киеве уже 16 погибших после российской атаки: поиски людей под завалами продолжаются
итогиРоссия массированно атаковала Украину, а Ермаку избрали меру пресечения. Главное за день
Астраханский ГПЗ остановил производство горючего после удара дрона – СМИ
Больше новостей