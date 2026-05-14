В Киеве уже 16 погибших после российской атаки: поиски людей под завалами продолжаются

Национальная безопасность
В Дарницком районе Киева после российской массированной атаки уже известно о 16 погибших, среди них двое детей. Спасатели продолжают поисковую операцию и разбор завалов.
В Дарницком районе Киева количество жертв российского массированного удара возросло до 16 человек. Среди погибших – двое детей.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Спасатели отмечают, что поисково-спасательная операция на месте удара продолжается. Специалисты продолжают разбирать завалы и искать людей. По последним данным, число погибших возросло до 16 человек.

Всего в результате атаки рф на столицу в ночь на 14 мая пострадали 47 человек, среди них также двое детей.

Наибольшим разрушениям подвергся Дарницкий район столицы, где российский удар вызвал обрушение конструкций жилого дома.

Информация о количестве пострадавших и погибших продолжает обновляться.

Напомним, ночью 14 мая россия совершила масштабную атаку по Украине ракетами и дронами, сосредоточив основной удар на столице. Несмотря на успешную работу ПВО, которая обезвредила 693 цели, в Киеве и областях Украины есть разрушения.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что по дому попали ракетой Х-101, изготовленной во втором квартале 2026 года.

А Украина после атаки инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН.

