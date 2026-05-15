Тщательно «срежиссированный» визит Трампа маскирует разногласия между США и Китаем – WSJ

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин завершают двухдневный саммит в Пекине, пытаясь продемонстрировать стабильность в отношениях между двумя сверхдержавами. В то же время за дипломатическими заявлениями остаются серьезные противоречия по поводу Тайваня, торговли и безопасности.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

За внешним великолепием и демонстративной доброжелательностью скрываются серьезные противоречия. США и Китай по-разному видят как цели этой встречи, так и будущее американо-китайских отношений в целом.

В США представляют переговоры как попытку перезапустить торговые отношения и расширить доступ американского бизнеса к китайскому рынку, а также ожидают, что Китай будет разделять позицию Белого дома относительно войны с Ираном.

Вместо этого Пекин воспринимает саммит как начало долгосрочного формата «стратегической стабильности», который должен обеспечить более предсказуемую политику Вашингтона в отношении Китая.

WSJ пишет, что во время переговоров Си Цзиньпин прямо заявил Дональду Трампу, что Тайвань является «самым важным вопросом» в двухсторонних отношениях. По его словам, неправильный подход к этому вопросу может привести к прямому столкновению между США и Китаем.

В ответ в Вашингтоне подчеркнули, что политика США в отношении Тайваня не изменилась. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что попытка Китая силой изменить статус-кво вокруг острова станет «ужасной ошибкой».

Аналитики считают, что Пекин пытается привязать тему Тайваня ко всей архитектуре американо-китайских отношений, используя ее как рычаг давления на администрацию Трампа.

Несмотря на уменьшение напряжения после торговой войны в прошлом году, фундаментальные противоречия между странами остаются. Стороны имеют разные позиции по технологиям, инвестициям, Ирану и глобальной безопасности.

Отдельно США и Китай договорились начать диалог по безопасности и регулированию искусственного интеллекта. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может вести такие переговоры только потому, что на данный момент опережает Китай в сфере ИИ.

Сообщается, что Трамп пригласил Си Цзиньпина в Вашингтон с государственным визитом 24 сентября. Впрочем, эксперты считают, что потенциальная встреча, инициированная американской стороной, может быть использована Пекином для своей выгоды. В частности, подготовку к этому визиту Китай может сделать инструментом для сдерживания новых поставок американского оружия Тайваню.

Напомним, накануне Дональд Трамп начал свой трехдневный государственный визит в Пекин. Это первый приезд действующего президента США в Китай за последние девять лет – с ноября 2017 года.

Сообщалось, что во время встречи лидеры США и Китая обсудили войну в Украине и конфликт на Ближнем Востоке. Трамп и Си Цзиньпин подтвердили готовность к дальнейшему диалогу и координации совместных действий на международной арене.

