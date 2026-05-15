Российская экономика пошла на спад и тянет за собой Беларусь – разведка

Российская экономика в первом квартале 2026 года перешла к сокращению, что уже сказывается на Беларуси из-за её высокой зависимости от российского рынка. В обеих странах фиксируется спад экономической активности, несмотря на предыдущие оптимистичные прогнозы.
Об этом сообщили в Службе внешней разведки.
По итогам первого квартала ВВП Беларуси снизился на 0,4%, россии – на 0,3%. Обе страны входили в 2026 год с оптимистичными прогнозами: Минск ожидал роста на 2,8%, Москва – на 1,3%, однако фактические показатели разрушили эти планы.
Среди ключевых факторов спада – жёсткая монетарная политика российского Центробанка в борьбе с инфляцией. Повышение ключевой ставки привело к удорожанию кредитов для бизнеса и промышленности, что, в свою очередь, замедлило производство и без того ослабленной экономики.
Из-за глубокой зависимости от российского рынка Беларусь также оказалась под давлением экономического кризиса. Запланированные темпы роста в рамках пятилетней программы на уровне 15% фактически утратили реалистичность, при этом растут риски стагфляции – одновременного падения производства и инфляции.
Последствия уже ощущают потребители: разница в стоимости продуктовой корзины между Беларусью и Польшей существенно сократилась. Если тенденция сохранится, белорусский рынок может утратить даже нынешнее ценовое преимущество.
Аналитики отмечают, что даже потенциальное завершение войны не гарантирует быстрого восстановления российской экономики из-за накопленных структурных проблем. Для Беларуси это может означать ещё более глубокую зависимость от Москвы и усиление вытеснения местного бизнеса российским капиталом.
Напомним, недавно Европейский союз объявил, что работает над новым 21-м пакетом санкций против россии, который будет направлен против «теневого флота» Москвы и ряда других важных сфер. Эти санкции ударят по экономике и заставят путина ограничить финансирование войны против Украины.
Ранее СМИ писали о том, что экономика россии демонстрирует признаки ослабления, несмотря на рост доходов от экспорта нефти, тогда как официальные данные могут не отражать реального состояния дел.
