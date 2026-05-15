Резко возросло число погибших в результате атаки на Киев 14 мая

Общество
Читати українською
В результате российского массированного удара по Киеву в ночь на 14 мая число погибших возросло до 21 человека. В Дарницком районе продолжается разбор завалов и поиск людей.
Фото: ГСЧС

В Киеве резко возросло количество жертв российской массированной атаки в ночь на 14 мая – погиб по меньшей мере 21 человек, среди них трое детей.

Об этом сообщает ГСЧС.

В Дарницком районе Киева, где российский удар разрушил жилой дом, продолжаются непрерывные аварийно-спасательные работы: специалисты разбирают завалы и ищут людей.

По последней информации от ГСЧС, из-под завалов достали тела еще пятерых человек. Таким образом число погибших, по состоянию на данный момент, возросло до 21 человека.

На месте до сих пор работают подразделения ГСЧС, медики и другие экстренные службы. Информация о количестве пострадавших и погибших продолжает уточняться.

Ранее в ГСЧС сообщали, что пропавшими без вести после ночного обстрела считаются по меньшей мере 20 человек.

Напомним, во время масштабной комбинированной атаки на Украину ночью 14 мая одна из ракет попала в многоэтажку в Дарницком районе Киева.

Как ранее сообщал президент Украины Владимир Зеленский, ракету Х-101, которая ударила по дому в Киеве, изготовили во втором квартале 2026 года.

После обстрела Украина инициировала экстренное заседание Совбеза ООН.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
ГСЧС Киев Жертвы Атака
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

МВФ обсудит с Украиной НДС для ФЛП и налоги на международные посылки – СМИ
Резко возросло число погибших в результате атаки на Киев 14 мая
Дроны рф вызвали новые пожары в Чернобыльской зоне
Украина прошла в финал «Евровидения-2026»: какие результаты второго полуфинала
В Киеве уже 16 погибших после российской атаки: поиски людей под завалами продолжаются
итогиРоссия массированно атаковала Украину, а Ермаку избрали меру пресечения. Главное за день
Астраханский ГПЗ остановил производство горючего после удара дрона – СМИ
Действие образовательного приложения «Мрия» расширят на детские сады
Российский удар по Киеву: количество погибших снова увеличилось
Элитное строительство под Киевом: ВАКС избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела
Больше новостей