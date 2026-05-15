Резко возросло число погибших в результате атаки на Киев 14 мая

В Киеве резко возросло количество жертв российской массированной атаки в ночь на 14 мая – погиб по меньшей мере 21 человек, среди них трое детей.

Об этом сообщает ГСЧС.

В Дарницком районе Киева, где российский удар разрушил жилой дом, продолжаются непрерывные аварийно-спасательные работы: специалисты разбирают завалы и ищут людей.

По последней информации от ГСЧС, из-под завалов достали тела еще пятерых человек. Таким образом число погибших, по состоянию на данный момент, возросло до 21 человека.

На месте до сих пор работают подразделения ГСЧС, медики и другие экстренные службы. Информация о количестве пострадавших и погибших продолжает уточняться.

Ранее в ГСЧС сообщали, что пропавшими без вести после ночного обстрела считаются по меньшей мере 20 человек.

Напомним, во время масштабной комбинированной атаки на Украину ночью 14 мая одна из ракет попала в многоэтажку в Дарницком районе Киева.

Как ранее сообщал президент Украины Владимир Зеленский, ракету Х-101, которая ударила по дому в Киеве, изготовили во втором квартале 2026 года.

После обстрела Украина инициировала экстренное заседание Совбеза ООН.

