Британия ускорит передачу Украине средств ПВО после масштабной атаки рф

Министр обороны Великобритании Джон Хили поручил ускорить поставку Украине систем противовоздушной обороны на фоне массированных атак россии.

Об этом сам Хили написал в соцсети X.

По его словам, атаки российских дронов на Украину за последние 24 часа являются шокирующими.

«Я поручил ускорить поставки из Великобритании систем противовоздушной обороны и противодействия дронам настолько быстро, насколько это возможно. Мы стоим бок о бок с Украиной перед лицом агрессии путина. Наши мысли с украинскими семьями», – написал Хили.

Напомним, в ночь на 14 мая россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине с применением ракет и БпЛА. Основной удар был направлен на Киев. Силы ПВО обезвредили 693 вражеские цели.

В столице в результате массированной российской атаки 14 мая погибли 9 человек, также известно о более чем 40 пострадавших.

Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН после очередного масштабного удара россии по мирным городам. Киев также использует другие международные площадки для реагирования на удары оккупантов.

