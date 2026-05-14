Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за массированного удара россии

Украина инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН после очередного масштабного удара россии по мирным городам. Киев также использует другие международные площадки для реагирования на удары оккупантов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

30 декабря 2025, 17:12 Крупнейшие ракетно-дроновые атаки рф в 2025 году В течение 2025 года рекордное количество дронов рф запустила в сентябре – более 800, а ракет – в апреле (70). Подробнее о самых массированных атака за год – на инфографике.

Он рассказал, что с вечера до утра россия выпустила по Украине 675 дронов и 56 ракет. В Киеве повреждено 11 жилых домов, а в целом по стране – более 50.

На фоне массированной атаки украинские дипломатические учреждения за рубежом получили указание приспустить государственные флаги и открыть книги траура.

«Кроме того, завтра утром мы пригласим представителей иностранного дипломатического корпуса – всех иностранных послов в Киеве – посетить одно из мест, где в результате российского обстрела была полностью разрушена часть многоэтажного жилого дома», – написал Сибига.

В столице в результате массированной российской атаки 14 мая погибли 8 человек, также известно о более чем 40 пострадавших. Под удар попали 9 районов Киева, в частности в Дарницком, где вследствие попадания обрушился дом, продолжается поисково-спасательная операция.

Кроме этого, армия оккупантов била по Харькову и Одесской области. В Харькове враг утром ударил по Шевченковскому и Салтовскому районам, а в Одесской области целился по объектам портовой инфраструктуры.

