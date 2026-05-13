Кешбэк на топливо: скепсис вдвое превышает поддержку – соцопрос

Отношение украинцев к правительственной программе компенсации расходов на топливо остается преимущественно скептическим: уровень критических оценок вдвое превышает долю однозначной поддержки.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 25 по 30 апреля 2026 года методом онлайн-опроса репрезентативной выборки 1200 интернет-пользователей в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Согласно полученным данным, отношение общества к программе компенсации расходов на топливо остается преимущественно скептическим: суммарная доля негативных оценок (36%) существенно превышает уровень однозначной поддержки (15%).

Большинство респондентов воспринимают инициативу либо как малоэффективную полумеру (33% выбрали вариант «Нейтрально: это не решит проблему, но лишним не будет»), либо как противоречивый шаг власти, сочетающий популизм с предыдущим повышением налоговой нагрузки (21% категорического негатива). Высокий процент тех, кто не определился с ответом (16%), в сочетании с преобладающим недоверием свидетельствует о том, что программа не воспринимается как значимая социальная помощь, а скорее рассматривается как инструмент политического маневрирования.

В то же время анализ результатов опроса выявил существенные различия в отношении к инициативе между различными социальными группами – от умеренной поддержки среди молодежи до выраженного скепсиса среди мужчин и жителей южных регионов.

В частности, по гендерному аспекту мужчины настроены более критично и вдвое чаще, чем женщины, называют программу популизмом (20% против 11%). В то же время женщины несколько чаще демонстрируют осторожный нейтралитет или не могут дать однозначную оценку.

Возрастная дифференциация показывает, что наибольшую поддержку инициативе выражает молодежь до 29 лет (24% положительных оценок), тогда как среди респондентов в возрасте 55 лет и старше зафиксирован самый высокий уровень категорического негатива (24%), где программу рассматривают как манипуляцию с налогами.

Регионально наибольший уровень протестного отношения зафиксирован на Юге – 28% категорического негатива. В то же время на Востоке наблюдается несколько более высокий уровень позитивного отношения к программе компенсации расходов на топливо.

Напомним, согласно данным исследования, украинское общество разделилось в вопросе свободы критики власти во время войны. 45% респондентов считают, что критика должна оставаться полностью разрешенной как инструмент контроля за действиями власти.

Также стало известно, что почти 10% украинцев планируют покинуть страну при первой же возможности. В целом на миграцию настроены 16% респондентов. Однако 6% рассматривают вариант жизни за границей только после завершения войны, а 0,5% уже имеют конкретный план переезда.

