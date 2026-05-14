Куба осталась без дизеля и мазута: на фоне топливного кризиса вспыхнули протесты

На Кубе обострился энергетический кризис после полного исчерпания запасов дизельного топлива и мазута, что вызвало масштабные отключения электроэнергии и уличные протесты в Гаване и стало причиной протестов в столице страны.

Об этом пишет Financial Times.

Как отмечается, в Гаване ночью на улицы вышли жители нескольких районов. По сообщениям из соцсетей и местных источников, люди били по кастрюлям в знак протеста, перекрывали дороги и поджигали мусорные баррикады. В некоторых районах произошли столкновения с полицией.

Министр энергетики Кубы Висенте де ла О Леви заявил в государственных медиа, что у страны нет «абсолютно никаких» запасов дизеля и мазута, а также отсутствуют стратегические резервы топлива. По его словам, энергетическая система оказалась в критическом состоянии.

Президент Мигель Диас-Канель назвал ситуацию «особенно напряжённой» и возложил ответственность за ухудшение кризиса на внешние факторы, включая санкционную политику США. В Гаване традиционно называют американские ограничения «блокадой», утверждая, что они затрудняют доступ страны к энергоносителям и финансированию.

Куба производит лишь около 40% необходимого ей топлива, поэтому в значительной степени зависит от импорта. Однако поставки существенно сократились: ранее основные объёмы нефти поступали из Венесуэлы, но они уменьшились. Ограниченными остаются и поставки из других стран, включая Россию и Мексику, которые не компенсируют дефицит.

Из-за нехватки топлива в стране усилились отключения электроэнергии – в некоторых районах свет отсутствует до 20–22 часов в сутки. Это приводит к сбоям в работе больниц, транспорта, систем водоснабжения и вывоза мусора. Туристическая отрасль также приходит в упадок из-за перебоев с авиарейсами и инфраструктурой.

На фоне кризиса власти отменили ценовые ограничения на бензин, однако доступ к топливу остаётся крайне ограниченным, а цены на чёрном рынке резко выросли.

Напомним, недавно стало известно, что США существенно нарастили количество разведывательных полётов вблизи Кубы. С начала февраля американские военные провели не менее 25 миссий возле острова, используя самолёты-разведчики и беспилотники.

А президент США Дональд Трамп во время одного из выступлений пошутил о возможности военных действий против Кубы после завершения войны с Ираном. Его слова прозвучали на фоне объявления нового пакета американских санкций против Гаваны.

