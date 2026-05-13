Лучший или худший в истории: украинцы сравнили Зеленского с предыдущими президентами

Украинское общество демонстрирует выраженную поляризацию в оценках президентства Владимира Зеленского: 42,5% респондентов считают его лучшим или лучше предыдущих, тогда как 29,5% высказывают критические оценки, в частности 19% называют его худшим президентом в истории Украины.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 25 по 30 апреля 2026 года методом онлайн-опроса репрезентативной выборки 1200 интернет-пользователей в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

По полученным данным, оценка исторической роли действующего президента демонстрирует глубокую поляризацию общественного мнения: суммарно 42,5% респондентов оценивают его положительно (считая лучшим или лучше большинства предыдущих), тогда как почти треть опрошенных (29,5%) настроена критически. При этом 19% из них выбирают радикально негативную характеристику – «худший президент в истории Украины».

Показатель тех, кто ставит лидера государства в один ряд с предыдущими президентами (15%), является относительно невысоким, что свидетельствует об отсутствии безразличия к его фигуре и преобладании чётко определённых, хотя и противоположных оценок. Ещё 13% опрошенных затруднились с ответом, что подчёркивает сложность однозначной оценки деятельности в условиях беспрецедентных вызовов, когда восприятие лидера часто зависит от ситуации на фронте и в экономике.

Отдельно отмечается, что более 40% украинцев не ощущают никакого влияния деятельности правительства Юлии Свириденко. В то же время такая же доля респондентов считает Владимира Зеленского лучшим или лучше предыдущих.

Анализ восприятия фигуры Зеленского в историческом контексте демонстрирует существенную полярность взглядов, которая коррелирует с полом, возрастом и регионом респондентов. Ключевые различия в оценках выглядят следующим образом.

По гендерному распределению женщины в целом более благосклонны: 48% опрошенных женщин считают Зеленского лучшим или лучше предыдущих, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 37%. Мужчины, в свою очередь, чаще демонстрируют радикальное неприятие: 25% называют его худшим президентом в истории, среди женщин такой ответ выбрали 13%.

По возрастным группам наиболее лояльными являются респонденты 45–54 лет, среди которых 22% считают его «лучшим». Молодёжь 18–29 лет чаще выбирает сдержанную оценку и считает его деятельность сопоставимой с предыдущими президентами (24%). В то же время люди 55 лет и старше чаще говорят о регрессе: 14% этой группы считают его «хуже большинства».

Региональные различия также заметны: наибольшую поддержку Зеленский имеет на Севере, где 52% респондентов дали положительные оценки. Восток и Киев демонстрируют самые высокие показатели негативного отношения, где 24% опрошенных назвали его худшим президентом. Восток также выделяется наибольшей долей тех, кто не видит существенной разницы между Зеленским и его предшественниками (21%), тогда как Юг имеет наименьшую долю тех, кто затруднился с ответом – всего 7%.

Напомним, согласно данным исследования, украинское общество сохраняет устойчивую симпатию к европейским политикам, однако некоторые лидеры теряют позиции по сравнению с мартом 2026 года. В частности, сильнее всего снизился рейтинг Фридриха Мерца (44% в апреле – против 51% в марте). Также по 3% доверия потеряли лидер Франции Макрон и премьер Великобритании Стармер.

Также известно, что украинское общество разделилось в вопросе свободы критики власти во время войны. 45% респондентов считают, что критика должна оставаться полностью разрешённой как инструмент контроля за действиями власти.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.