ВАКС назначил к рассмотрению иск об активах харьковского прокурора

Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры к бывшему руководителю Слободской окружной прокуратуры Харькова, прокурору Салтовской окружной прокуратуры Игорю Билодиду на сумму свыше 7,5 млн грн.

Такое решение 11 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, прокурор САП подал иск к харьковскому прокурору Игорю Белодиду о взыскании на сумму более 7,5 млн грн. Среди приобретенного семьей прокурора две квартиры в Харькове, автомобили Lexus LX 2016 г.в. и Mercedes Benz GLE 43 Amg 2017 г.в., приобретенные в течение 2022–2024 годов, а также накопленные денежные средства. Анализом официальных доходов и расходов семьи установлено, что стоимость приобретенных активов превышает законные доходы на 7,5 млн грн.

«Назначить дело по иску прокурора третьего отдела САП к (Билодиду Игорю Николаевичу и Билодид Елене Евгеньевне – ред.) о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства к судебному разбирательству по существу на 3 июня 2026 года в 13:30. Определить дополнительные даты судебных заседаний: 5 июня 2026 года в 12:30; 8 июня 2026 года в 12:30; 15 июня 2026 года в 13:00», – говорится в решении.

Напомним, САП подала иск о конфискации квартиры заместителя начальника департамента криминального анализа Национальной полиции Дениса Цветкова.

