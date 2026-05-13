Выборы в смартфоне: половина украинцев не готова доверить безопасность голосования цифровым платформам

Большинство населения Украины (51%) не поддерживает внедрение цифрового формата голосования в Украине, в частности в приложении «Дія», из-за отсутствия доверия к безопасности данных.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 25 по 30 апреля 2026 года методом онлайн-опроса репрезентативной выборки 1200 интернет-пользователей в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность — с вероятностью 0,95 не превышает 2,89%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI — Computer Assisted Web Interviewing).

Основным барьером для этой части респондентов является страх масштабных фальсификаций. Из-за них переживает 31% опрошенных. Каждый пятый респондент (20%) занимает консервативную позицию, настаивая исключительно на физическом формате голосования.

Однако остальные 49% опрошенных поддерживают идею выборов через цифровые платформы (в частности «Дію»). При этом большинство сторонников (28%) поддерживают условие обязательного международного аудита системы. Таким образом, мы видим, что мнения респондентов хоть и разделились, но не существенно. Ключевым фактором для потенциального внедрения цифровых инструментов является вопрос доверия к безопасности данных, а не только техническая доступность.

Основные различия в отношении к цифровому голосованию были выявлены в ходе анализа групп по возрасту, гендеру и регионам.

Опрос показал, что украинцы абсолютно полярны в поддержке цифрового формата в разрезе возраста.

Самый высокий уровень безусловной поддержки («полностью поддерживаю») демонстрирует молодежь в возрасте 18–29 лет — 34%, что значительно превышает показатели в других возрастных группах (где уровень поддержки колеблется от 16% до 21%).

В то же время среди людей среднего возраста (45–54 года) зафиксирован пик опасений относительно фальсификаций — 41% не поддерживают идею именно из-за этого риска.

Относительно гендера: женщины проявляют несколько большую приверженность цифровому формату как средству обеспечения инклюзивности голосования для всех слоев населения (24% против 18% у мужчин).

Региональное распределение

Запад оказался наиболее лояльным к идее цифровизации выборов: здесь зафиксирован самый высокий уровень безусловной поддержки (25%) и самый низкий уровень категорического сопротивления (13%).

Восток демонстрирует самый высокий уровень скепсиса: 41% респондентов региона опасаются фальсификаций (самый высокий показатель по стране).

Юг занимает наиболее радикальную позицию относительно традиционного формата: каждый четвертый (26%) категорически против цифровизации, настаивая на физической присутствии.

Таким образом, главным драйвером идеи цифровизации выборов является молодежь и жители Запада. В то же время на Востоке и в центральных возрастных группах доминирует недоверие к безопасности цифровых систем, что делает вопрос защиты данных ключевой предпосылкой для любых изменений в избирательном процессе.

Также недавно и.о. министра цифровой трансформации Александр Борняков рассказал, что проведение выборов через государственное приложение «Дія» невозможно, поскольку оно не гарантирует тайну голосования, что предусмотрено Конституцией Украины.

