Сотрудников ТЦК и врачей ВВК разоблачили на схемах для уклонения от мобилизации

Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили пять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов махинаций, среди них – сотрудники ТЦК и члены военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«За суммы от 5 до 35 тысяч долларов США дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва через поддельные документы или помогали сбежать за границу вне пунктов пропуска», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киевской области был задержан заместитель руководителя общественной организации, который переправлял военнообязанных в соседнюю страну в обход контрольно-пропускных постов.

«Правоохранители задержали злоумышленника на местной АЗС, где он должен был забрать клиента и довезти его до западной границы, а оттуда – лесными тропами за пределы Украины», – сообщает СБУ.

Во Львовской области разоблачены на схемах уклонения от мобилизации трое членов военно-врачебной комиссии при одном из местных ТЦК, среди которых психиатр, невропатолог и хирург. Врачи фальсифицировали диагнозы военнообязанных и подделывали им медсправки о «плохом здоровье» для отсрочки от призыва.

В Житомирской области задержаны местный военнослужащий и сотрудник районного ТЦК с Волыни, которые организовали нелегальный «трансфер» военнообязанных в Евросоюз.

Следствием установлено, что дельцы нанимали для клиентов частных перевозчиков, которые доставляли «пассажиров» к западной границе. Далее военнообязанные должны были добираться до соседних стран через лесную местность.

В то же время, в Черкасской области разоблачен риелтор, который предлагал военнообязанным безосновательно оформить 2 группу инвалидности. Для изготовления фейковых документов он планировал привлечь знакомых членов экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (бывшая МСЭК).

В Винницкой области задержаны еще два дельца, которые также торговали справками о фейковой инвалидности. Злоумышленниками оказались работник кондитерской фабрики и его сообщник – местный предприниматель.

Фигурантам сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности за препятствование деятельности ВСУ, незаконную переправку лиц через государственную границу, подделку документов, злоупотребление влиянием и другие преступления.

Как известно, в Запорожье будут судить ректора частного вуза и еще восемь сообщников за преступную схему более чем на 50 миллионов гривен.

Напомним, что в Ровно действовала схема незаконного бронирования военнообязанных через фиктивное трудоустройство на предприятии критической инфраструктуры. Один из участников сделки признал вину и получил условный срок.

А 6 мая Офис Генерального прокурора разоблачил сотрудника СБУ и предпринимателя, которых подозревают в организации схемы фиктивного трудоустройства мужчин для получения отсрочки от мобилизации. Сотрудника спецслужбы задержали при получении $34 тысяч взятки.

Тем временем Служба безопасности и Нацполиция задержали в Киевской области инструктора одного из отделов Белоцерковского ТЦК, военнослужащего и еще одного предпринимателя, которые организовали схему фиктивного бронирования военнообязанных от мобилизации.

