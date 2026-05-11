Молодежь чувствует экстремально высокий уровень стресса из-за мобилизации – исследование

В Украине молодежь испытывает максимальный уровень стресса из-за страха быть мобилизованным. Украинцы старшего возраста больше переживают из-за проблем со здоровьем, отключений света или финансовых трудностей в условиях полномасштабной войны.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 25 по 30 апреля 2026 года методом онлайн-опроса репрезентативной выборки из 1200 интернет-пользователей в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

По данным исследования, молодежь в возрасте 18–29 лет демонстрирует экстремально высокий уровень мобилизационного стресса (3,58), тогда как в группе 55 лет и старше этот показатель минимален (2,86).

При этом уровень мобилизационного стресса демонстрирует наибольшую полярность ответов: для 42,5% он высокий, тогда как для 22,5% он «совсем не беспокоит».

В региональном разрезе наибольший стресс из-за мобилизации демонстрируют Запад и Центр, примерно одинаковый уровень стресса – на Востоке, Юге и в Киеве, тогда как на Севере молодежь относится к этому вопросу наиболее спокойно.

В целом главными факторами высокого стресса являются «экзистенциальная неопределенность» (67%) и «экономическая незащищенность» (64%). Каждый третий опрошенный украинец оценил влияние этих факторов как «постоянный стресс» (32% и 30% соответственно).

Именно планирование будущего является наиболее острой проблемой для респондентов любого возраста. Наивысший уровень стресса из-за невозможности планировать свою жизнь испытывают респонденты с Юга и Центра, однако опрошенные с Запада ощущают это давление несколько меньше, чем остальные. Женщины воспринимают эту неопределенность болезненнее, чем мужчины.

В свою очередь, финансовая нестабильность занимает второе место по уровню стрессового воздействия. Наиболее уязвимыми являются жители Юга и Центра, а также возрастная группа 45–54 года. При этом Киев показал уникально низкий для страны уровень тревоги по поводу экономической незащищенности.

Стресс из-за социального одиночества (разлуки, изоляции) вызывает существенный дискомфорт у 46% опрошенных.

Стресс из-за проблем со здоровьем или трудностей с получением медицинской помощи испытывают 45% опрошенных, для 17% респондентов это является источником постоянного стресса, а для 28% – частым. В целом по стране этот фактор больше всего влияет на людей в возрасте 45–54 лет. Молодежь (18–29 лет), как и ожидалось, демонстрирует самый низкий уровень обеспокоенности этой проблемой. В региональном разрезе меньше всего стресса из-за состояния здоровья испытывают на Севере и Западе.

Стресс из-за угрозы в физической безопасности от обстрелов и дронов вызывает высокую тревожность у 42% опрошенных (19% - постоянный стресс, 23% - часто беспокоит). При этом наибольшая доля респондентов (29%) испытывает это влияние только «время от времени».

Стресс из-за бытового дискомфорта (отключение света, связи) занимает последнее место по уровню интенсивного влияния на украинцев (суммарно 43,5%). Наибольшая доля (32%) испытывает его влияние лишь эпизодически, иногда. Отметим, что в возрастном аспекте есть тенденция: чем старше группа опрошенных, тем выше уровень дискомфорта от отсутствия базовых услуг.

Напомним, в конце апреля Рада в очередной раз продлила военное положение и мобилизацию.

