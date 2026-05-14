Зеленский дал важные поручения силовикам из-за массированного обстрела рф

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку с военными по итогам массированной атаки рф и дал военным поручения, которые позволят лучше защитить наше небо от войск путина.
Об этом он написал в своем Телеграм-канале 14 мая.
Зеленский в то же время подчеркнул, что ключевым вызовом для украинской ПВО является баллистика врага.
«Вместе с военными командующими, министром обороны, министром энергетики и другими привлеченными должностными лицами детально обсудили имеющиеся потребности наших сил защиты неба и увеличение поставок необходимого оборудования, в частности радаров. По этому поводу были даны конкретные поручения Генеральному штабу Вооруженных Сил, Воздушным силам и Министерству обороны Украины», – написал президент.
Также он сообщил, что всего в волнах массированных атак за 13 и 14 мая россияне использовали 1567 дронов и 56 ракет различных типов. При этом процент сбитых дронов составил 94%.
«Процент сбитых ракет – 73%. Ключевой вызов – это баллистика и прикрытие тысяч тыловых объектов инфраструктуры и наших городов», – подчеркнул президент и поблагодарил каждого, кто помогает сейчас на местах ударов оккупантов.
В то же время Зеленский поручил Силам обороны Украины и специальным службам предложить возможные форматы ответа на этот российский удар. Также он будет говорить с дипломатами относительно задач, которые стоят на сегодняшний день в поиске ракет для ПВО.
«Все должны сосредоточиться на антибаллистических системах и ракетах к ним. Это приоритет номер один, и от достаточного обеспечения наших сил защиты неба будет зависеть, в частности, и оценка работы украинской дипломатии в мае – июне», – подытожил президент.
Напомним, со вчерашнего дня, 13 мая, войска рф массированно атакуют Украину. В течение последних суток армия оккупантов применила ударные дроны, крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты. Это одна из самых масштабных атак на Украину, основной целью которой был Киев.
В столице в результате массированной российской атаки 14 мая погибли 8 человек, также известно о более чем 40 пострадавших. Под удар попали 9 районов столицы, в частности в Дарницком, где вследствие попадания обрушился дом, продолжается поисково-спасательная операция.
Также известно, что в Киеве в результате ночной атаки перекрыто движение транспорта на нескольких улицах и частично изменены маршруты общественного транспорта в Дарницком районе.
Кроме этого, армия оккупантов била по Харькову и Одесской области. В Харькове враг утром ударил по Шевченковскому и Салтовскому районам, а в Одесской области целился по объектам портовой инфраструктуры.
В 11 областях Украины и в столице фиксировали обесточивания после вражеских обстрелов, а в Воздушных силах ВСУ заявили, что опасность дальнейших ракетных ударов россии по Украине в ближайшее время сохраняется.
