Суд избрал меру пресечения нардепу Дубинскому по делу о госизмене

РБК-Украина

Народному депутату от «Слуги народа» Александру Дубинскому, подозреваемому в государственной измене, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 июня без права выхода под залог.

Об этом сообщают пресс-службы Офиса генерального прокурора и ГБР.

Ведомства не называют фамилию нардепа, однако Дубинский в соцсетях уже подтвердил, что речь идет именно о нем. Согласно словам нардепа, судья постановил перевести его в Менскую колонию № 91.

Как отмечается, 14 мая следственный судья Печерского районного суда Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.

В ГБР напомнили, что недавно детективы Бюро сообщили о новом подозрении в госизмене действующему народному депутату.

Согласно данным следствия, нардеп распространял в соцсетях материалы, направленные на формирование выгодных россии нарративов, дискредитацию госполитики Украины и создание предпосылок для срыва мобилизации.

«Согласно выводам лингвистическо-психологической экспертизы, его публикации в Telegram, Facebook и YouTube вредят государственной и информационной безопасности Украины», – проинформировали в ГБР.

В учреждении уточнили, что предыдущее производство о госизмене фигуранта уже находится на рассмотрении суда.

Напомним, Александру Дубинскому объявили подозрение в государственной измене и участии в преступной организации в ноябре 2023 года.

На следующий день Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В декабре 2024 года Киевский апелляционный суд продлил арест депутата до 2 января 2025 года.

15 января Дубинскому продлили меру пресечения и впервые определили альтернативу содержанию под стражей – залог в 33 млн 280 тыс. гривен.

Позже Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуроров Офиса генпрокурора и отменил возможность внесения залога для подозреваемого в госизмене народного депутата.

Кроме этого, летом 2025 года Финансовый комитет Рады проголосовал за снятие Дубинского с должности заместителя главы комитета.

