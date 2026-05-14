Силы обороны поразили системы ПВО и военные объекты россиян на оккупированных территориях

Силы обороны Украины за прошедшие сутки и в ночь на 14 мая поразили ряд объектов российской армии, в частности, в Белгородской области и на временно захваченных врагом территориях.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

27 марта 2026, 12:20 Готовь deepstrike зимой: как украинские БПЛА уничтожают российский тыл Удачные удары по территории россии стали возможны благодаря уничтожению российской ПВО на оккупированной территории Украины.

Как отмечается, в результате работы украинских дронов был поражен зенитный ракетный комплекс «Тор» в районе российского Старого Оскола и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Ястреб» в районе Новоселовки Белгородской области рф.

Кроме того, украинскими защитниками был поражен мобильный комплекс связи «Редут-2УС» в районе Фроловского в Донецкой области, а также узел связи противника в Конских Раздорах Запорожской области.

Также поражен склад материально-технических средств противника в Перевальном в оккупированном Крыму и ремонтное подразделение противника в Громовке Херсонской области.

Как известно, ранее Силы специальных операций поразили базу российских «Искандеров» в Крыму.

Напомним, Силы обороны Украины за прошедшие сутки и в ночь на среду, 29 апреля, поразили ряд объектов российской армии, в частности, в Курской области и на временно захваченных врагом территориях.

Также Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда объектов российской армии и топливной инфраструктуры врага во время атак в ночь на 8 мая. Одной из основных целей стал Ярославский нефтеперерабатывающий завод в рф.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.