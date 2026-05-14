Авиация рф нанесла удар по частному сектору на Донетчине, есть погибшие

Российская авиация нанесла удар по городу Дружковка в Донецкой области, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

14 мая 2026, 17:30

Удар был нанесен по частной застройке города. В результате обстрела повреждено по меньшей мере 13 жилых домов. После попадания в жилом доме вспыхнул пожар.

Жертвами атаки стали двое местных жителей. Еще один гражданский, мужчина 1964 года рождения, был ранен.

«Призываем каждого: не медлите с эвакуацией и позаботьтесь о своей безопасности», – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 14 мая россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине с применением ракет и БпЛА. Основной удар был направлен на Киев. Силы ПВО обезвредили 693 вражеские цели.

В столице в результате массированной российской атаки 14 мая погибли 9 человек, также известно о более чем 40 пострадавших. Под удар попали 9 районов Киева, в частности в Дарницком, где вследствие попадания обрушился дом, продолжается поисково-спасательная операция.

Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН после очередного масштабного удара россии по мирным городам. Киев также использует другие международные площадки для реагирования на удары оккупантов.

