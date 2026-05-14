Авиация рф нанесла удар по частному сектору на Донетчине, есть погибшие

Национальная безопасность
Читати українською
Российская авиация нанесла удар по жилому сектору Дружковки в Донецкой области, в результате чего погибли два человека.
Иллюстративное фото / ГСЧС

Российская авиация нанесла удар по городу Дружковка в Донецкой области, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Сначала террор, а затем договоренности: главные выводы из обстрела 14 маяРоссияне масштабируют удары по автозаправочным станциям, а также начали целенаправленно бить по Закарпатью.

Удар был нанесен по частной застройке города. В результате обстрела повреждено по меньшей мере 13 жилых домов. После попадания в жилом доме вспыхнул пожар.

Жертвами атаки стали двое местных жителей. Еще один гражданский, мужчина 1964 года рождения, был ранен.

«Призываем каждого: не медлите с эвакуацией и позаботьтесь о своей безопасности», – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 14 мая россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине с применением ракет и БпЛА. Основной удар был направлен на Киев. Силы ПВО обезвредили 693 вражеские цели.

В столице в результате массированной российской атаки 14 мая погибли 9 человек, также известно о более чем 40 пострадавших. Под удар попали 9 районов Киева, в частности в Дарницком, где вследствие попадания обрушился дом, продолжается поисково-спасательная операция.

Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН после очередного масштабного удара россии по мирным городам. Киев также использует другие международные площадки для реагирования на удары оккупантов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Донецкая область Авиаудар Вторжение России Война в Украине Дружковка
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Элитное строительство под Киевом: ВАКС избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела
Британия ускорит передачу Украине средств ПВО после масштабной атаки рф
Авиация рф нанесла удар по частному сектору на Донетчине, есть погибшие
Суд избрал меру пресечения нардепу Дубинскому по делу о госизмене
В Киеве из-под завалов дома деблокировали тело еще одной жертвы ночной атаки
За два дня возле украинских АЭС пролетели более 160 российских дронов – МАГАТЭ
инфографикаКак за десять лет изменилась угроза бедности в ЕС
Евросоюз осудил атаку рф и объявил, что готовит для Украины 6 миллиардов евро
В «Дії» заработал ИИ-помощник для документов и штрафов ПДД
Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за массированного удара россии
Больше новостей