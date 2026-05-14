Удар рф по Киеву: спасатели деблокировали тело подростка, количество жертв снова возросло

В Киеве снова возросло количество погибших в результате ночной комбинированной ракетно-дроновой атаки на Украину 14 мая. Спасатели сообщили уже о 8 жертвах.

Новая информация появилась в Телеграм-канале ГСЧС Украины. Также эти данные подтвердил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«По уточненной информации, в результате атаки погибли 8 человек. Очередное доказательство того, что Россия воюет против мирного населения и стремится уничтожить украинцев. Среди погибших – 13-летняя девочка», – написал Ткаченко.

Тем временем в ГСЧС сообщили, что среди тех, кого деблокировали спасатели, есть ребенок 2013 года рождения.

«Возросло количество погибших из-за российской атаки по Киеву, среди них один ребенок 2013 г.р. Спасатели достали из-под завалов многоэтажки в Дарницком районе еще два тела», – уточнили чрезвычайники.

Позже в ГСЧС добавили, что 8 человек погибли из-за российского удара по Киеву, среди них 12-летний ребенок. Пострадавших уже 45.

На данный момент поисково-спасательные работы продолжаются. Информация постоянно обновляется.

Также известно, что помощью психологов ГСЧС воспользовались уже 144 пострадавших в Киеве, а специалисты продолжают работать на местах и поддерживать людей там, где сейчас тяжелее всего.

«Они – рядом с теми, чью жизнь циничный российский обстрел изменил на «до» и «после». А также с теми, кто каждую минуту ждет известий о своих родных, разделяя это трудное время. Иногда помощь – это не просто разговор, а возможность подержать за руку, выслушать или просто молча быть рядом, когда слов недостаточно», – говорится в сообщении ГСЧС.

15 мая в Киеве объявили Днем траура в память о жертвах самой массированной атаки на столицу. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

«В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также будут запрещены любые развлекательные мероприятия», – добавил он.

Напомним, в Киеве во время массированной ночной атаки под удар попали 9 районов столицы. В Дарницком районе, где в результате попадания обрушился дом, продолжается поисково-спасательная операция. Ранее сообщалось о 5 погибших и более 40 пострадавших.

Также в Киеве в результате ночной атаки перекрыто движение транспорта на нескольких улицах и частично изменены маршруты общественного транспорта в Дарницком районе.

Как известно, с 13 мая войска рф массированно атакуют Украину. В течение последних суток армия оккупантов применила ударные дроны, крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты. Это одна из самых масштабных атак на Украину.

Всего за ночь 14 мая российские войска выпустили по Украине 56 ракет и 675 беспилотников. А основной целью был Киев.

Тем временем в Воздушных силах ВСУ заявили, что опасность дальнейших ракетных ударов россии по Украине в ближайшее время сохраняется, так как оккупанты накопили большое количество ракет и БПЛА.

