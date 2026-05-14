Евросоюз осудил атаку рф и объявил, что готовит для Украины 6 миллиардов евро

В Европейском Союзе осудили массированную атаку россии на Украину 14 мая и заявили, что готовят к отправке первый транш пакета помощи в 6 миллиардов евро на дроны для армии.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х.

Сейчас, по ее словам, Европа финализирует работу над пакетом поддержки.

6 мая 2026, 10:35 К кредиту ЕС для Украины на €90 млрд присоединятся ещё несколько стран, кроме Британии К кредитной программе ЕС для Украины объемом 90 млрд евро присоединятся Великобритания и ряд других государств. Сейчас продолжается финальное согласование международно-правовых документов по механизму финансирования

«Прошлой ночью россия совершила одну из самых долгих и беспощадных атак беспилотников на Украину. Еще одна ночь смерти и разрушений. И неизбирательное нацеливание на гражданских лиц. В то время как россия открыто высмеивает дипломатические усилия, мы продолжаем усиливать Украину. Мы завершаем работу над пакетом поддержки беспилотников на сумму 6 миллиардов евро», – написала Урсула фон дер Ляйен.

Также чиновница ЕК подчеркнула, что Европа «продолжает давить на военную экономику россии с помощью еще более строгих санкций».

Как известно, 23 апреля Европейский Союз официально утвердил предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. По словам президента Украины, этот пакет усилит украинскую армию, обеспечит большую устойчивость государства и позволит выполнять социальные обязательства перед гражданами.

Кредит Украине будет финансироваться за счет заимствований на рынках капитала и будет обеспечен резервами европейского бюджета. Это означает, что Украине не придется возвращать 90 млрд кредита.

Позже в ЕС заявили, что Украина начнет получать первые средства в рамках нового кредитного пакета ЕС не ранее июня 2026 года.

Также мы сообщали, что Европейский Союз работает над новым 21-м пакетом санкций против россии, который будет направлен против «теневого флота» Москвы и еще нескольких важных сфер, помогающих путину финансировать войну против Украины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.