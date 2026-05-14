Индия просит США снова продлить разрешение на покупку российской нефти – СМИ

Индия обратилась к США с просьбой продлить разрешение на импорт российской нефти на фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке, которая нарушила поставки энергоносителей.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

13 апреля 2026, 16:51

Агентство напоминает, что срок действия разрешения на импорт российской нефти истечет уже 16 мая, если Управление по контролю за иностранными активами США не продлит его.

Ранее Белый дом долгое время давил на Индию с требованием сократить закупки у москвы из-за войны в Украине, однако новый конфликт на Ближнем Востоке заставил США пересмотреть позицию.

Отмечается, что в Нью-Дели предупредили Вашингтон: обеспечение страны энергоресурсами остается приоритетом Индии, а дефицит нефти может затронуть 1,4 миллиарда человек, которые уже сейчас сталкиваются с нехваткой газа для приготовления пищи.

На фоне затягивания боевых действий в Заливе индийские нефтеперерабатывающие заводы пытаются закупить как можно больше нефти до завершения действия льготного периода.

По данным аналитической компании Kpler, в мае поставки российской нефти в Индию составляют беспрецедентные 2,3 млн баррелей в день. В конце месяца этот показатель может составлять все еще значительные 1,9 млн баррелей в день.

Стоит отметить, что недавно власти Индии отказались от предложения россии приобрести сжиженный природный газ, который подпадает под санкции США.

Как известно, в апреле средняя цена российской нефти, используемая для налогообложения, выросла до $94,87 за баррель, что является самым высоким показателем с сентября 2014 года.

Напомним, ранее Министерство финансов США издало специальную лицензию, которая разрешала продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда до введения ограничений. Сначала разрешение действовало с 12 марта по 11 апреля, однако после завершения этого срока американский Минфин продлил действие лицензии до 16 мая.

Также, несмотря на серию мощных ударов украинских беспилотников по нефтяной инфраструктуре россии, страна продолжает стабильно экспортировать нефть и получать значительные доходы.

