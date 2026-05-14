Индия просит США снова продлить разрешение на покупку российской нефти – СМИ

Мир
Читати українською
Индия обратилась к США с просьбой продлить действие исключения из санкций на российскую нефть из-за того, что война на Ближнем Востоке дестабилизировала энергетический рынок.
Иллюстративное фотоfinclub.net

Индия обратилась к США с просьбой продлить разрешение на импорт российской нефти на фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке, которая нарушила поставки энергоносителей.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Главные покупатели российской нефти в мире: распределение за годы большой войныКрупнейшими импортерами нефти рф остаются Китай и Индия. В первую пятерку покупателей за все годы большой войны в Украине также вошли ЕС, Турция и Бразилия. Подробнее – на инфографике.

Агентство напоминает, что срок действия разрешения на импорт российской нефти истечет уже 16 мая, если Управление по контролю за иностранными активами США не продлит его.

Ранее Белый дом долгое время давил на Индию с требованием сократить закупки у москвы из-за войны в Украине, однако новый конфликт на Ближнем Востоке заставил США пересмотреть позицию.

Отмечается, что в Нью-Дели предупредили Вашингтон: обеспечение страны энергоресурсами остается приоритетом Индии, а дефицит нефти может затронуть 1,4 миллиарда человек, которые уже сейчас сталкиваются с нехваткой газа для приготовления пищи.

На фоне затягивания боевых действий в Заливе индийские нефтеперерабатывающие заводы пытаются закупить как можно больше нефти до завершения действия льготного периода.

По данным аналитической компании Kpler, в мае поставки российской нефти в Индию составляют беспрецедентные 2,3 млн баррелей в день. В конце месяца этот показатель может составлять все еще значительные 1,9 млн баррелей в день.

Стоит отметить, что недавно власти Индии отказались от предложения россии приобрести сжиженный природный газ, который подпадает под санкции США.

Как известно, в апреле средняя цена российской нефти, используемая для налогообложения, выросла до $94,87 за баррель, что является самым высоким показателем с сентября 2014 года.

Напомним, ранее Министерство финансов США издало специальную лицензию, которая разрешала продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда до введения ограничений. Сначала разрешение действовало с 12 марта по 11 апреля, однако после завершения этого срока американский Минфин продлил действие лицензии до 16 мая.

Также, несмотря на серию мощных ударов украинских беспилотников по нефтяной инфраструктуре россии, страна продолжает стабильно экспортировать нефть и получать значительные доходы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
США Санкции против России Санкции Нефть Индия Ближний Восток Разрешение Энергетический кризис
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Киеве из-под завалов дома деблокировали тело еще одной жертвы ночной атаки
За два дня возле украинских АЭС пролетели более 160 российских дронов – МАГАТЭ
инфографикаКак за десять лет изменилась угроза бедности в ЕС
Евросоюз осудил атаку рф и объявил, что готовит для Украины 6 миллиардов евро
В «Дії» заработал ИИ-помощник для документов и штрафов ПДД
Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за массированного удара россии
Индия просит США снова продлить разрешение на покупку российской нефти – СМИ
Рубио заявил, что украинская армия является самой мощной в Европе
Зеленский дал важные поручения силовикам из-за массированного обстрела рф
авторская колонкаСначала террор, а затем договоренности: главные выводы из обстрела 14 мая
Больше новостей