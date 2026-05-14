Атака на Киев: количество пострадавших достигло 40 человек, погибших уже трое

В Киеве в результате российского комбинированного удара известно уже о трех погибших и 40 пострадавших, среди них – двое детей. В Дарницком районе под завалами девятиэтажки находятся люди.

Об этом сообщают столичный мэр Виталий Кличко и пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 10:00 количество пострадавших возросло до 40 человек, из которых – двое детей. В частности, среди них есть одномесячный ребенок.

«40 пострадавших в столице в результате массированной атаки врага. Среди них – двое детей. Госпитализировали 31 пострадавшего. В том числе – одного ребенка», – сообщил Кличко.

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 11:00 уже известно о трех погибших в результате атаки на Киев.

«До 3 человек возросло число погибших из-за российского удара по Киеву. Из-под завалов многоэтажки в Дарницком районе извлекли тело еще одной жертвы массированной атаки», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки в Дарницком районе обрушилась часть дома, где в общей сложности разрушено 18 квартир.

Спасатели добавили, что в этой многоэтажке удалось спасти 27 человек, однако под завалами еще могут находиться люди.

Напомним, под удар попали 9 районов столицы, в частности в Дарницном, где в результате попадания обрушился дом, продолжается поисково-спасательная операция. Ранее сообщалось, что погиб человек и о 31 пострадавшем.

Также в Киеве в результате ночной атаки перекрыто движение транспорта на нескольких улицах и частично изменены маршруты общественного транспорта в Дарницком районе.

Как известно, масштабная российская атака продолжается со вчерашнего дня, а советник министра обороны Михаила Федорова, Сергей «Флеш» Бескрестнов, предполагал, что масштабный обстрел продлится до 14 мая.

