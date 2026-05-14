В «Дії» заработал ИИ-помощник для документов и штрафов ПДД

Министерство цифровой трансформации масштабировало работу «Дія.AI» – первого национального ИИ-ассистента, который отныне доступен не только на портале, но и в мобильном приложении.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

17 февраля 2026, 12:33

«Запускаем персонального AI-агента, который поможет быстрее находить и получать государственные услуги прямо в чате. Больше не нужно искать нужный сервис самостоятельно. Напишите Дія.АІ, что вам нужно – он сориентирует, подберет услугу под вашу ситуацию и подскажет дальнейшие шаги», – говорится в объявлении.

Как отмечается, ИИ-агент в приложении поддерживает три услуги:

выписка о месте жительства взрослого – документ формируется автоматически, а статусы – «в обработке» или «готово» видны в чате. Загружайте выписку сразу в диалоге;

выписка о месте жительства ребенка – выписку можно сформировать для конкретного ребенка или для всех детей – достаточно отметить галочкой;

оплата штрафов ПДД – Дія.AI присылает штрафы в чат с датой и суммой, показывает детали нарушения и позволяет оплатить его в несколько шагов. После оплаты сразу доступна квитанция и статус.

В Минцифры отмечают, что новый функционал является частью перехода Украины к модели «Agentic State». Технологической основой сервиса стала модель Gemini от Google. Решение развернуто на платформе Vertex AI.

По данным ведомства, интеграция Gemini позволяет: понимать сложные запросы, работать с контекстом жизненных ситуаций, персонализировать подбор услуг и поддерживать диалог в естественном формате.

Как отмечается, ИИ анализирует запросы пользователя, самостоятельно ищет необходимые данные в реестрах и автоматизирует процесс получения услуг. Данные пользователей обрабатываются исключительно в защищенной среде «Дії» и не передаются в общую модель Google.

При этом разработка в данный момент работает в режиме открытого бета-тестирования. Для пользования сервисом необходимо обновить приложение «Дія» до последней версии и нажать иконку «Дія.AI».

Напомним, украинцы выбрали название для национальной большой языковой модели искусственного интеллекта через приложение «Дія». В голосовании приняли участие 136 090 пользователей.

