Кабмин установил размеры денежной выплаты ко Дню Независимости: кто ее получит

Кабинет министров утвердил размеры разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины в 2026 году. Выплаты должны поступить до 24 августа.

Об этом говорится в постановлении правительства №602.

Наибольшие суммы помощи предусмотрены для лиц с инвалидностью в результате войны. Люди с инвалидностью I группы получат 3100 гривен, ІІ группы – 2900 гривен, ІІІ группы – 2700 гривен. Такие же выплаты предусмотрены для бывших малолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью.

По 3100 гривен выплатят лицам, у которых есть особые заслуги перед Родиной. Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, а также бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей получат по 1000 гривен.

Для членов семей погибших или умерших ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, а также для вдов и вдовцев умерших участников не женившихся второй раз боевых действий правительство установило выплату в размере 650 гривен.

Отдельно предусмотрена помощь для участников войны, бывших узников концлагерей, людей, принудительно вывозимых на работы, а также детей партизан и подпольщиков. Для них сумма выплаты составит 450 гривен.

Напомним, 1 апреля в Украине начали выплачивать целевую поддержку в размере 1500 гривен пенсионерам и получателям социальной помощи.

Также сообщалось, что по состоянию на начало апреля более 14 тысяч работников аварийно-восстановительных бригад получили доплаты по 20 тысяч гривен за работу по ликвидации последствий российских атак на инфраструктуру.

