Рубио заявил, что украинская армия является самой мощной в Европе

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вооруженные Силы Украины в данный момент являются самой мощной и боеспособной армией Европы.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

5 мая 2026, 16:45

По его словам, российская армия теряет в пять раз больше солдат в месяц, чем Украина.

«При этом Украина – меньшая по размеру страна и имеет меньшую армию. Но стоит четко отметить, что украинские Вооруженные силы сейчас самые сильные и мощные во всей Европе – очевидно, в значительной степени благодаря помощи, которую они получили, но также из-за боевого опыта, который они получили», – сказал американский политик.

Рубио также заявил, что российская экономика понесет огромный ущерб из-за войны против Украины, а потери агрессора составляют 15–20 тысяч убитыми ежемесячно.

Напомним, накануне госсекретарь США заявил, что администрация президента Дональда Трампа и в дальнейшем готова выступать посредником, даже несмотря на то, что за последние несколько месяцев «импульс в мирных переговорах был несколько утрачен».

Также сообщалось, что в Украине готовят масштабную реформу системы мобилизации и службы в ВСУ, которая предусматривает внедрение контрактов с фиксированными сроками, новую систему боевых выплат и трансформацию территориальных центров комплектования.

