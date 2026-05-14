«Мы это сделаем»: Рубио заявил, что США готовы помочь завершить войну рф против Украины

Соединенные Штаты надеются на возобновление мирных переговоров между Украиной и рф и готовы в дальнейшем выступать посредником в переговорах, чтобы завершить эту войну.

Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

По его словам, администрация президента Дональда Трампа и в дальнейшем готова выступать посредником, даже несмотря на то, что за последние несколько месяцев «импульс в мирных переговорах был несколько утрачен».

«К сожалению, за последние несколько месяцев мы потеряли определенный импульс по разным причинам. Украинцы чувствуют себя все увереннее относительно своей позиции на поле боя, они прошли зиму. Россияне настроены немного оптимистично, потому что цена на нефть выросла», – сказал Рубио.

В то же время госсекретарь США выразил надежду, что в ближайшее время, в частности после заявлений российского руководства, Украина и россия снова вернутся к диалогу.

А США, по его словам, единственная страна в мире, способная добиться завершения войны рф против Украины.

«Если кто-то другой хочет попробовать, пусть попробует, но обе стороны постоянно повторяют нам, что мы – единственные, кто на это способен. В конце концов, президент хочет, чтобы война закончилась. И если есть что-то, что он может сделать и чем мы можем помочь ей закончиться, мы это сделаем», – добавил Рубио.

Как известно, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке трехсторонние переговоры Украины, США и россии, которые продолжались в течение января и февраля, были отложены на неопределенное время.

7 мая в кремле заявили, что не видят смысла в новом раунде трехсторонних переговоров между рф, США и Украиной.

Уже 8 мая секретарь СНБО Рустем Умеров после встречи с представителями Дональда Трампа в США заявил о договоренности активизировать мирные переговоры.

9 мая путин заявил, что, по его мнению, война между рф и Украиной якобы близится к завершению, и сообщил, что готов к переговорам с президентом Зеленским в Москве.

А недавно Украина обсудила с Соединенными Штатами возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров стран для завершения войны с российской федерацией.

