Российский удар по Киеву: количество погибших снова увеличилось

Количество жертв ночного российского удара по Киеву увеличилось до 12 человек, среди погибших – двое детей.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Там рассказали, что на месте удара продолжается разбор завалов. К ликвидации последствий удара привлечены 170 спасателей и 51 единица техники. На месте также работают психологи ГСЧС.

Президент Владимир Зеленский, комментируя атаку, сообщил, что оккупанты ударили по жилому дому в Киеве ракетой Х-101.

«Производство – второй квартал этого года. И это означает, что компоненты для производства ракет, необходимые ресурсы и оборудование, Россия в обход глобальных санкций все еще завозит. И это должно быть реальной целью всех наших партнеров – остановить российские схемы обхода санкций», – сказал он.

Зеленский добавил, что власти готовят шаги, которые «могут активизировать наше общее противодействие».

Напомним, в ночь на 14 мая россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине с применением ракет и БпЛА. Основной удар был направлен на Киев. Силы ПВО обезвредили 693 вражеские цели.

Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН после очередного масштабного удара россии по мирным городам. Киев также использует другие международные площадки для реагирования на удары оккупантов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.