Киев и регионы Украины атакуют баллистикой и крылатыми ракетами: что известно (дополнено)

В ночь на 14 мая россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ударные дроны и баллистические ракеты. Воздушная тревога охватила Киев и ряд областей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и местные власти.

По информации военных, Украину атакуют дронами, баллистическими и крылатыми ракетами.

Позже в столице зафиксировали последствия атаки российских беспилотников. Об этом сообщил Тимур Ткаченко.

По предварительной информации, в Днепровском районе Киева дрон попал в крышу жилой пятиэтажки. В Голосеевском районе обломки сбитого БпЛА упали на проезжую часть.

Также в Киеве объявляли угрозу баллистического удара. Жителей призвали оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Обновлено в 3:46. В Соломенском районе зафиксировано загорание автомобиля на парковке. Тем временем в Днепровском районе по другому адресу есть повреждение жилого дома. Специалисты в данный момент выясняют детали. В Оболонском районе также обнаружены последствия обстрела – там пострадало нежилое здание, данные о раненых уточняются. Кроме этого, в Голосеевском районе повреждено недействующее сооружение.

Взрывы этой ночью также звучали в нескольких регионах Украины, в частности в Полтавской, Черкасской, Киевской и Сумской областях.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, накануне российские войска совершили ряд массированных ударов по Украине: в период с 08:00 до 18:30 враг запустил 753 ударных и имитационных БпЛА, что стало одним из самых масштабных нападений с начала войны. Большинство целей было обезврежено силами ПВО.

Сообщалось, что россияне нанесли 23 удара по железнодорожной инфраструктуре в разных регионах страны. В результате атак были погибшие и раненые.

