Элитное строительство под Киевом: ВАКС избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела

ВАКС избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела о возможных злоупотреблениях в сфере элитного строительства вблизи Киева.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела о возможных злоупотреблениях в сфере элитного строительства вблизи Киева. Речь идет о директоре одного из обществ с ограниченной ответственностью, подозреваемом в легализации имущества, полученного преступным путем.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Подозреваемому назначили залог в размере 10,6 млн гривен. В случае внесения залога фигурант будет обязан выполнять ряд процессуальных ограничений. В частности, он должен прибывать по каждому вызову следователя, прокурора или суда, сообщать об изменении места жительства или работы, а также не покидать пределы Киева без разрешения правоохранителей или суда.

Кроме того, суд обязал фигуранта сдать загранпаспорта, воздерживаться от общения с определенными лицами по делу и носить электронный браслет контроля.

Напомним, 11 мая стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему главе ОП Андрею Ермаку. По версии следствия, организованная группа, участником которой был экс-глава ОПУ, легализовала 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

На следующий день подозрения по этому делу получили еще 6 фигурантов, среди них бизнесмен Тимур Миндич и вице-премьер-министр Алексей Чернышов.

Сегодня ВАКС избрал меру пресечения Андрею Ермаку в виде содержания под стражей с альтернативой залога 140 млн грн.

