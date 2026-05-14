Ночная атака на Киев: известно о погибшем и более 30 пострадавших, в ГСЧС показали последствия

В результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 14 мая погиб человек, также известно о 31 пострадавшем. В Дарницком районе, где в результате попадания обрушился дом, продолжается поисково-спасательная операция.

Об этом сообщили в полиции и ГСЧС.

По состоянию на 7:30 стало известно, что в результате атаки погиб один человек, ещё как минимум 31 человек получил ранения, среди них – ребёнок.

Как сообщили в полиции, ночью под ударом оказались 9 районов столицы: Шевченковский, Печерский, Дарницкий, Днепровский, Оболонский, Соломенский, Деснянский, Святошинский и Голосеевский.

Спасатели уточнили, что наибольшие разрушения получил Дарницкий район, где произошло попадание в многоэтажный жилой дом. В результате удара там обрушились конструкции. Спасателям удалось эвакуировать 27 человек. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы на месте обрушения конструкций многоэтажного дома, где под завалами могут находиться люди.

В Соломенском районе из-за атаки загорелся припаркованный автомобиль, а в Голосеевском обломки упали на проезжую часть.

В Святошинском районе обломки беспилотников упали на открытую территорию.

В Оболонском районе обломки повредили трёхэтажное здание паркинга и бизнес-центра. По другому адресу повреждена квартира на 12-м этаже жилого дома, а также зафиксировано попадание в 25-этажный недострой. Сообщается о пострадавших.

В Днепровском районе после атаки возник пожар на крыше пятиэтажного жилого дома, где обнаружили одного пострадавшего. Также зафиксировано попадание беспилотника в пятиэтажку, повреждение частного дома и возгорание гаражей и припаркованного автомобиля.

В столице продолжается ликвидация последствий атаки.

Напомним, масштабная российская атака продолжается со вчерашнего дня, а советник министра обороны Михаила Фёдорова Сергей «Флеш» Бескрестнов предполагал, что масштабный обстрел продлится до 14 мая.

Как ранее сообщалось, в нескольких районах Киева в результате атаки ночью 14 мая зафиксировали падение обломков и повреждения жилых и нежилых зданий.

