Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским не только в Москве, но есть условие

Российский диктатор владимир путин заявил о готовности провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и на территории другого государства. Однако, по его словам, это должно произойти только ради подписания финального мирного договора.

Об этом сообщают российские СМИ, цитируя заявление путина во время брифинга вечером 9 мая.

Лидер Кремля сначала в очередной раз призвал украинского президента приехать в столицу рф, заявив, что «тот, кто хочет встретиться – пусть и приезжает в Москву». Однако позже назвал условие, при котором якобы готов к встрече на территории третьего государства.

«Встреча с Зеленским должна быть окончательной точкой процесса урегулирования, а не переговорами», – подчеркнул путин, также заявив, что, по его мнению, все идет к «завершению украинского конфликта».

Согласно словам главы Кремля, встреча на нейтральной территории возможна только при условии достижения конкретных договоренностей. В то же время путин подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки «искренне стремятся к перемирию», однако «прежде всего это дело россии и Украины».

«Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу, чтобы принять участие в этом мероприятии или что-то подписать, но это должна быть окончательная точка», – подчеркнул путин.

При этом он добавил, что в Кремле якобы никогда не отказывались от личных контактов.

Он также заявил, что переговорщиком от ЕС должно быть лицо, которое еще «не наговорило гадостей» о россии. Лучшей кандидатурой он назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

Кроме того, путин на брифинге заявил, что от украинской стороны до сих пор не поступило никаких предложений по обмену пленными. По словам российского диктатора, Москва передавала Киеву список из 500 украинских военных в плену, однако представители Украины якобы «прямо сказали, что они не готовы к этому обмену».

Как известно, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и рф согласились на трехдневное прекращение огня, которое продлится с 9 по 11 мая. Кроме того, стороны договорились о новом обмене пленными.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо 9 мая провел встречу с путиным в Москве. 8 мая медиа сообщали, что премьер Словакии Роберт Фицо во время поездки в Москву может передать путину «послание» от Зеленского.

В то же время сегодня, 9 мая, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что заключение мирного соглашения между Украиной и россией «займет много времени».

Также 7 мая у путина заявили, что не видят смысла в новом раунде переговоров между США, Украиной и россией. Однако накануне Трамп допустил переговоры США и рф в Москве по Украине.

