Глава ВОЗ заверил власти Тенерифе, что хантавирус не является очередным COVID-19

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заверил жителей испанских Канарских островов, в частности, города Тенерифе, что вспышку хантавируса не следует сравнивать с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает CBC News.

Как отмечается, ожидается, что судно MV Hondius с более чем 140 пассажирами и членами экипажа прибудет на остров Тенерифе утром 10 мая.

В ВОЗ подчеркнули, что ситуация находится под контролем и не имеет признаков глобального распространения, подобного COVID-19.

В субботу, 9 мая, гендиректор ВОЗ обратился с прямым обращением к жителям Тенерифе, заверив их, что круизное судно MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса и которое должно прибыть на испанский остров, не будет подвергать их опасности.

Гебрейесус уже прибыл в Испанию, и к нему на Тенерифе присоединятся высокопоставленные чиновники испанского правительства, чтобы контролировать безопасную высадку пассажиров и экипажа судна.

«Я знаю, что вы волнуетесь. Я знаю, что когда вы слышите слово «вспышка» и наблюдаете, как корабль плывет к вашим берегам, всплывают воспоминания, которые никто из нас полностью не забыл», – сказал он в своем послании.

Также гендиректор ВОЗ подчеркнул, что эта вспышка хантавируса не станет «очередным COVID».

«Мне нужно, чтобы вы меня четко услышали: это не очередная вспышка COVID-19. Текущий риск для общественного здоровья от хантавируса остается низким. Мы с коллегами однозначно это сказали, и я скажу вам это еще раз сейчас», – добавил он.

Отметим, что в Испании ввели обязательный карантин для пассажиров лайнера, где обнаружили хантавирус.

По предварительным данным, на лайнере MV Hondius, который вскоре прибудет к испанским Канарским островам, находится 14 граждан Испании.

Напомним, Испания согласилась принять на Канарских островах круизное судно MV Hondius, на борту которого зафиксирована вспышка хантавируса. Ранее сообщалось о семи случаях заболевания – двух подтвержденных и пяти подозреваемых.

Как известно, медицинские службы в нескольких странах отслеживают десятки пассажиров круизного лайнера MV Hondius, которые разъехались по миру еще до того, как на борту подтвердили вспышку хантавируса.

Всего в рамках вспышки уже зафиксировано три смерти: двое граждан Нидерландов и гражданин Германии. Еще несколько человек находятся в тяжелом состоянии, часть пациентов эвакуировали в больницы в Европе и Африке.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.