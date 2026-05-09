Смерть мужчины возле метро в Киеве: в метрополитене сделали заявление

В Киеве возле метро «Политехнический институт» умер мужчина, которому очевидцы пытались оказать домедицинскую помощь. После этого Киевский метрополитен заявил, что пересмотрит алгоритмы использования дефибрилляторов.

В пресс-службе метро подтвердили смерть мужчины и сообщили, что ситуация показала необходимость проанализировать взаимодействие служб и действующие процедуры реагирования в подобных случаях.

9 мая 2026, 16:26 У Киева возле «Политеха» умер мужчина: свидетели говорят, что в метро не дали дефибриллятор

Сейчас продолжается сбор информации от работников станции для установления полной хронологии событий. После анализа планируют пересмотреть алгоритмы взаимодействия между сотрудниками метро и полицией в случаях, когда инциденты происходят возле станций.

Очевидцы рассказали, что мужчине стало плохо возле ТЦ Smart Plaza рядом со станцией, и попытки взять дефибриллятор на станции метро не дали результата. Устройство принесли только после прибытия скорой помощи, однако спасти мужчину не удалось.

В КП «Киевский метрополитен» напомнили, что автоматические внешние дефибрилляторы установлены на станциях еще с 2020 года и десятки раз помогали спасать пассажиров.

