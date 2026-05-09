Смерть мужчины возле метро в Киеве: в метрополитене сделали заявление

Общество
Читати українською
После смерти мужчины возле метро «Политехнический институт» в Киеве метро пересмотрит правила использования дефибрилляторов.
Фото: ВВС

В Киеве возле метро «Политехнический институт» умер мужчина, которому очевидцы пытались оказать домедицинскую помощь. После этого Киевский метрополитен заявил, что пересмотрит алгоритмы использования дефибрилляторов.

В пресс-службе метро подтвердили смерть мужчины и сообщили, что ситуация показала необходимость проанализировать взаимодействие служб и действующие процедуры реагирования в подобных случаях.

У Киева возле «Политеха» умер мужчина: свидетели говорят, что в метро не дали дефибрилляторВ Киеве возле метро «Политехнический институт» мужчине стало плохо. Очевидцы заявили, что им не дали дефибриллятор для реанимации.

Сейчас продолжается сбор информации от работников станции для установления полной хронологии событий. После анализа планируют пересмотреть алгоритмы взаимодействия между сотрудниками метро и полицией в случаях, когда инциденты происходят возле станций.

Очевидцы рассказали, что мужчине стало плохо возле ТЦ Smart Plaza рядом со станцией, и попытки взять дефибриллятор на станции метро не дали результата. Устройство принесли только после прибытия скорой помощи, однако спасти мужчину не удалось.

В КП «Киевский метрополитен» напомнили, что автоматические внешние дефибрилляторы установлены на станциях еще с 2020 года и десятки раз помогали спасать пассажиров.

Напомним, накануне в Киеве возле метро «Политехнический институт» умер мужчина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Киев Метро Смерть Киевский метрополитен
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Глава ВОЗ заверил власти Тенерифе, что хантавирус не является очередным COVID-19
Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским не только в Москве, но есть условие
Мадьяр после присяги призвал президента Венгрии уйти в отставку – СМИ
Оккупанты во время «перемирия» атаковали два района Днепропетровщины, есть жертва
Пожар в Чернобыльской зоне: огонь охватил уже 1200 гектаров леса
В Испании ввели обязательный карантин для пассажиров лайнера, где обнаружили хантавирус
Зеленский о назначении Мадьяра премьером Венгрии: «Можем сделать Европу сильнее»
Смерть мужчины возле метро в Киеве: в метрополитене сделали заявление
На ремонт дорог местного значения выделят 3,5 млрд грн: какие работы выполнили с начала года
Во время «перемирия» рф атаковала сразу на нескольких направлениях – Генштаб
Больше новостей