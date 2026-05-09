На ремонт дорог местного значения выделят 3,5 млрд грн: какие работы выполнили с начала года

Кабинет министров принял решение о выделении 3,5 млрд гривен из резервного фонда госбюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. При этом почти 9 млн кв. м дорожного покрытия уже восстановлено.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Как отмечается, правительство поддержало предложение ведомства о выделении финансирования из резервного фонда госбюджета.

«Речь идет о дорогах общего пользования местного значения – именно тех маршрутах, которыми ежедневно пользуются общины, движется транспорт, работает бизнес, осуществляется подвоз людей, гуманитарная и критическая логистика. Далее – подготовка распределения финансирования по областям и определенным участкам дорог», – заявил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба.

Средства будут направлены на устранение аварийных повреждений и эксплуатационное содержание этих дорог.

Кабинет министров поручил Минразвития и Минэкономики подготовить в кратчайшие сроки проект о выделении ОВА средств на восстановление местных дорог общего пользования на условиях софинансирования.

В то же время, Кулеба в соцсетях заявил, что уже почти 9 млн кв. м дорожного покрытия уже было восстановлено на автодорогах государственного значения с начала года.

«Дорожные работы продолжаются по всей стране. Ежедневно на маршрутах работают более 200 бригад и около 2 000 работников. До 1 июня планируем выйти на более чем 10 млн м² отремонтированного покрытия», – написал руководитель ведомства.

Как отмечается, активнее всего ремонт продолжается на автодорогах:

М-03 Киев – Харьков – Должанский;

М-05 Киев – Одесса;

М-06 Киев – Чоп;

М-07 Киев – Ковель – Ягодин;

М-29 Харьков – Красноград – Перещепино – Днепр;

М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино.

Как известно, украинские дорожники 1 мая завершили основной ремонт 12 международных трасс, который начался в феврале. Работы выполнили с опережением графика.

Напомним, в Украине в 2026 году уже отремонтировали около 3,5 млн квадратных метров дорожного покрытия на автодорогах государственного значения.

Также глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин сообщал, что средняя стоимость ремонта одного квадратного метра дороги в Украине составляет около 1200 грн.

