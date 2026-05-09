Британия отправит военный корабль для миссии в Ормузском проливе

Великобритания планирует направить военный корабль HMS Dragon в Ормузский пролив в рамках подготовки международной военно-морской миссии.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, британский эсминец типа 45 HMS Dragon может войти в состав миссии по сопровождению коммерческих судов в Ормузском проливе.
В Минобороны Британии заявили, что предварительное размещение корабля является частью подготовки к возможной международной операции под совместным руководством Великобритании и Франции.
Миссия должна обеспечить безопасность судоходства после установления стабильного режима прекращения огня или заключения мирного соглашения.
Сообщается, что HMS Dragon недавно завершил испытания систем вооружения у берегов Крита и ранее был направлен для помощи в обороне Кипра.
По информации Bloomberg, в планировании миссии участвуют более 40 стран. Ожидается, что некоторые государства могут присоединиться к разминированию, патрулированию и сопровождению судов.
Напомним, 7 мая сообщалось, что возле Ормузского пролива застряли более 1,5 тысячи судов из-за рисков безопасности в регионе.
В США заявляли, что с начала блокады перехватили более 120 связанных с Ираном кораблей.
