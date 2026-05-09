У Киева возле «Политеха» умер мужчина: свидетели говорят, что в метро не дали дефибриллятор

Общество
Читати українською
В Киеве возле метро «Политехнический институт» мужчине стало плохо. Очевидцы заявили, что им не дали дефибриллятор для реанимации.
natakotenki/Instagram

В Киеве возле метро «Политехнический институт» умер мужчина. Очевидцы заявили, что им не позволили оперативно использовать дефибриллятор со станции метро.

Об этом сообщила инструктор по домедицинской помощи Наталия Бойко.

В Киеве на каждой станции метро появится дефибрилляторВ этом году на всех станциях метро Киева появятся аппараты, которые помогут спасать людей с внезапной остановкой сердца.

Инцидент произошел 8 мая около 17:15 возле Smart Plaza.

По словам Бойко, она увидела мужчину без сознания, который не дышал, после чего начала проводить сердечно-легочную реанимацию и попросила принести автоматический внешний дефибриллятор со станции метро.

Она утверждает, что люди трижды обращались к сотрудникам метро с просьбой вынести дефибриллятор, однако оборудование принесли только более чем через 20 минут, когда на место уже прибыла скорая помощь.

Реанимационные мероприятия продолжались более 40 минут, однако спасти мужчину не удалось.

После инцидента Наталия Бойко обратилась в полицию из-за отказа в предоставлении дефибриллятора.

Действия сотрудников метро могут проверить по статье о неоказании помощи человеку, находившемуся в опасном для жизни состоянии.

Напомним, в феврале 2020 года в Киеве сообщали, что на каждой станции метро планируют установить дефибрилляторы для помощи людям при внезапной остановке сердца.

В октябре 2021 года на станции метро «Дорогожичи» в Киеве умерла пассажирка, у которой возникли проблемы с сердцем.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Киев Метро Смерть
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Глава ВОЗ заверил власти Тенерифе, что хантавирус не является очередным COVID-19
Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским не только в Москве, но есть условие
Мадьяр после присяги призвал президента Венгрии уйти в отставку – СМИ
Оккупанты во время «перемирия» атаковали два района Днепропетровщины, есть жертва
Пожар в Чернобыльской зоне: огонь охватил уже 1200 гектаров леса
В Испании ввели обязательный карантин для пассажиров лайнера, где обнаружили хантавирус
Зеленский о назначении Мадьяра премьером Венгрии: «Можем сделать Европу сильнее»
Смерть мужчины возле метро в Киеве: в метрополитене сделали заявление
На ремонт дорог местного значения выделят 3,5 млрд грн: какие работы выполнили с начала года
Во время «перемирия» рф атаковала сразу на нескольких направлениях – Генштаб
Больше новостей