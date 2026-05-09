У Киева возле «Политеха» умер мужчина: свидетели говорят, что в метро не дали дефибриллятор

В Киеве возле метро «Политехнический институт» умер мужчина. Очевидцы заявили, что им не позволили оперативно использовать дефибриллятор со станции метро.

Об этом сообщила инструктор по домедицинской помощи Наталия Бойко.

Инцидент произошел 8 мая около 17:15 возле Smart Plaza.

По словам Бойко, она увидела мужчину без сознания, который не дышал, после чего начала проводить сердечно-легочную реанимацию и попросила принести автоматический внешний дефибриллятор со станции метро.

Она утверждает, что люди трижды обращались к сотрудникам метро с просьбой вынести дефибриллятор, однако оборудование принесли только более чем через 20 минут, когда на место уже прибыла скорая помощь.

Реанимационные мероприятия продолжались более 40 минут, однако спасти мужчину не удалось.

После инцидента Наталия Бойко обратилась в полицию из-за отказа в предоставлении дефибриллятора.

Действия сотрудников метро могут проверить по статье о неоказании помощи человеку, находившемуся в опасном для жизни состоянии.

Напомним, в феврале 2020 года в Киеве сообщали, что на каждой станции метро планируют установить дефибрилляторы для помощи людям при внезапной остановке сердца.

В октябре 2021 года на станции метро «Дорогожичи» в Киеве умерла пассажирка, у которой возникли проблемы с сердцем.

