Что сказал путин на параде 9 мая: главные заявления

Глава Кремля владимир путин во время выступления на параде 9 мая в Москве сделал ряд заявлений о войне против Украины, НАТО и роли Советского Союза во Второй мировой войне.

Его слова приводит пропагандистское агентство ТАСС.

Во время выступления путин заявил, что «россия свято чтит заветы и наследие солдат Победы», а также повторил тезис о том, что именно «советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма».

Кроме того, он утверждал, что «советский народ вернул суверенитет» странам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией.

Также путин заявил, что «великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов СВО», а российские военные якобы противостоят «агрессивной силе», которую поддерживает весь блок НАТО.

«Бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которая поддерживается всем блоком НАТО, и несмотря на это они идут вперед», – сказал глава Кремля.

Во время выступления путин также заявил, что «победа в СВО куется и на поле боя, и в тылу», а российские инженеры и ученые якобы создают «уникальные образцы вооружения».

Отдельно он сказал, что «судьба страны зависит от людей», а не от техники или способов ведения войны.

В конце речи путин заявил: «Победа всегда была и всегда будет за нами».

По данным российских пропагандистских СМИ, в параде на Красной площади приняли участие более тысячи российских военных, которые воюют против Украины.

После выступления путин объявил минуту молчания в память о погибших во Второй мировой войне.

Напомним, 8 мая президент Владимир Зеленский подписал указ, которым временно исключил Красную площадь в Москве из перечня целей для атак на время проведения парада 9 мая.

В Кремле отреагировали на указ Зеленского относительно парада в Москве. Пресс-секретарь путина Дмитрий Песков заявил, что россия «не нуждается в разрешениях».

