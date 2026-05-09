В Испании ввели обязательный карантин для пассажиров лайнера, где обнаружили хантавирус

В Испании приняли распоряжение о пребывании на карантине для испанских граждан, которые вскоре должны вернуться с круизного лайнера MV Hondius, где зафиксирована вспышка хантавируса.

Об этом сообщает местное издание El Pais со ссылкой на правительственное распоряжение.

Испания примет на Канарах круизный лайнер, где выявили хантавирус Круизное судно MV Hondius со вспышкой хантавируса примет Испания на Канарских островах. Выявлено 7 случаев инфекции, среди пассажиров есть украинцы.

В Мадриде судьи одобрили ходатайство правительства Испании о том, чтобы распоряжение о 7-дневном карантине для пассажиров с круизного лайнера со вспышкой хантавируса было обязательным к исполнению, независимо от согласия лиц, которых это касается.

Как сообщается, поскольку правительственное распоряжение ограничивает фундаментальные права человека, в частности свободу передвижения, оно нуждалось в согласовании суда.

При этом в правительственном распоряжении также отмечается, что продолжительность карантина могут пересмотреть в случае появления новой информации и обстоятельств относительно угрозы, которую может представлять хантавирус.

По предварительным данным, на лайнере MV Hondius, который вскоре прибудет к испанским Канарским островам, находится 14 граждан Испании.

Напомним, Испания согласилась принять на Канарских островах круизное судно MV Hondius, на борту которого зафиксирована вспышка хантавируса. Ранее сообщалось о семи случаях заболевания – двух подтвержденных и пяти подозреваемых.

Как известно, медицинские службы в нескольких странах отслеживают десятки пассажиров круизного лайнера MV Hondius, которые разъехались по миру еще до того, как на борту подтвердили вспышку хантавируса.

Всего в рамках вспышки уже зафиксировано три смерти: двое граждан Нидерландов и гражданин Германии. Еще несколько человек находятся в тяжелом состоянии, часть пациентов эвакуировали в больницы в Европе и Африке.

В прошлом году в Эфиопии зафиксировали первый вспышку вируса Марбург, который клинически схож с вирусом Эболы. Он способен быстро распространяться, вакцины против него пока что нет.

А также в прошлом году в Китае зарегистрировали вспышку метапневмовируса человека (HMPV).

