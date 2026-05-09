В Испании ввели обязательный карантин для пассажиров лайнера, где обнаружили хантавирус

В Испании утвердили введение обязательного карантина для пассажиров круизного лайнера, где зафиксирована вспышка хантавируса.
Arilson Almeida / AP

В Испании приняли распоряжение о пребывании на карантине для испанских граждан, которые вскоре должны вернуться с круизного лайнера MV Hondius, где зафиксирована вспышка хантавируса.

Об этом сообщает местное издание El Pais со ссылкой на правительственное распоряжение.

Испания примет на Канарах круизный лайнер, где выявили хантавирус

В Мадриде судьи одобрили ходатайство правительства Испании о том, чтобы распоряжение о 7-дневном карантине для пассажиров с круизного лайнера со вспышкой хантавируса было обязательным к исполнению, независимо от согласия лиц, которых это касается.

Как сообщается, поскольку правительственное распоряжение ограничивает фундаментальные права человека, в частности свободу передвижения, оно нуждалось в согласовании суда.

При этом в правительственном распоряжении также отмечается, что продолжительность карантина могут пересмотреть в случае появления новой информации и обстоятельств относительно угрозы, которую может представлять хантавирус.

По предварительным данным, на лайнере MV Hondius, который вскоре прибудет к испанским Канарским островам, находится 14 граждан Испании.

Напомним, Испания согласилась принять на Канарских островах круизное судно MV Hondius, на борту которого зафиксирована вспышка хантавируса. Ранее сообщалось о семи случаях заболевания – двух подтвержденных и пяти подозреваемых.

Как известно, медицинские службы в нескольких странах отслеживают десятки пассажиров круизного лайнера MV Hondius, которые разъехались по миру еще до того, как на борту подтвердили вспышку хантавируса.

Всего в рамках вспышки уже зафиксировано три смерти: двое граждан Нидерландов и гражданин Германии. Еще несколько человек находятся в тяжелом состоянии, часть пациентов эвакуировали в больницы в Европе и Африке.

В прошлом году в Эфиопии зафиксировали первый вспышку вируса Марбург, который клинически схож с вирусом Эболы. Он способен быстро распространяться, вакцины против него пока что нет.

А также в прошлом году в Китае зарегистрировали вспышку метапневмовируса человека (HMPV).

